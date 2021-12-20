Fırıncılara taş çıkaracaksınız! Hazır ekmek hamuruyla yapabileceğiniz en pratik tarifler

Fırından yeni pişmiş, mis kokulu, sıcacık bir ekmek almak gibisi yok. Ancak bu kez fırına sıcak ekmek için değil, ekmek hamuru almaya gitmenizi öneriyoruz. İster satın almış olun ister kendiniz yapın, hazır ekmek hamurunuz varsa gerisi çok basit! İşte, ekmek hamuru ile hazırlayabileceğiniz 5 farklı tarif...
MALZEMELER
1 adet ekmek hamuru
1 avuç dereotu
1 avuç maydanoz
HAZIRLANIŞI
İnce kıyılmış maydanoz ve dereotunu ekmek hamuruna ekleyip yoğurun.
Hamurdan küçük parçalar koparıp simit şeklini verin.
MALZEMELER
1 adet ekmek hamuru
1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
5 adet dilimlenmiş sosis
1 adet yumurta sarısı
HAZIRLANIŞI
Ekmek hamurunu ikiye bölün.
Her bir parçayı, unlanmış tezgahta açarak bezelere pide şeklini verin.
Hazırladığınız hamurları fırın kağıdı serili tepsiye alın ve üzerine kaşar peyniri ekledikten sonra kenarlarını kapatın.
Üzerine dilimlenmiş sosisleri ekleyin.
Kenarlarına yumurta sarısı sürün.
200 derecede, önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.
MALZEMELER
1 adet ekmek hamuru
150 gr beyaz peynir
HAZIRLANIŞI
Ekmek hamurunu 12 bezeye ayırın.
Çatalla ezdiğiniz beyaz peynirin içine ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırın.
Hamur parçalarını elinizle açarak içine peynirli harçtan ekleyin ve hamuru kapatın.
MALZEMELER
1 adet ekmek hamuru
HAZIRLANIŞI
Avucunuzu yağlayarak ekmek hamurundan parçalar koparın.
Kopardığınız parçayı açabilir ya da ortasını delerek şekil verebilirsiniz.
MALZEMELER
1 adet ekmek hamuru
1 avuç maydanoz
HAZIRLANIŞI
Ekmek hamurunu dörde bölün ve her bir parçayı yuvarlayarak beze haline getirin.
Her bir bezeyi tabak büyüklüğünde açarak içine peynir ve maydanoz ekleyin. Ardından ikiye katlayıp kenarlarını birleştirin.
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