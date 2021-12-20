Fırıncılara taş çıkaracaksınız! Hazır ekmek hamuruyla yapabileceğiniz en pratik tarifler

Fırından yeni pişmiş, mis kokulu, sıcacık bir ekmek almak gibisi yok. Ancak bu kez fırına sıcak ekmek için değil, ekmek hamuru almaya gitmenizi öneriyoruz. İster satın almış olun ister kendiniz yapın, hazır ekmek hamurunuz varsa gerisi çok basit! İşte, ekmek hamuru ile hazırlayabileceğiniz 5 farklı tarif...

OTLU EKMEK HAMURU KIZARTMASI

MALZEMELER

1 adet ekmek hamuru

1 avuç dereotu

1 avuç maydanoz

Bir miktar sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

İnce kıyılmış maydanoz ve dereotunu ekmek hamuruna ekleyip yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar koparıp simit şeklini verin.

Yağda hamurun iki tarafını da kızartın.

EKMEK HAMURUYLA PİDE

MALZEMELER

1 adet ekmek hamuru

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

5 adet dilimlenmiş sosis

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

Ekmek hamurunu ikiye bölün.

Her bir parçayı, unlanmış tezgahta açarak bezelere pide şeklini verin.

Hazırladığınız hamurları fırın kağıdı serili tepsiye alın ve üzerine kaşar peyniri ekledikten sonra kenarlarını kapatın.

Üzerine dilimlenmiş sosisleri ekleyin.

Kenarlarına yumurta sarısı sürün.

200 derecede, önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.

Fırından aldıktan sonra kenarlarına tereyağı sürün.

PEYNİRLİ PUF BÖREĞİ

MALZEMELER

1 adet ekmek hamuru

150 gr beyaz peynir

5 dal maydanoz

HAZIRLANIŞI

Ekmek hamurunu 12 bezeye ayırın.

Çatalla ezdiğiniz beyaz peynirin içine ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırın.

Hamur parçalarını elinizle açarak içine peynirli harçtan ekleyin ve hamuru kapatın.

Minik bir top haline gelen hamuru kızgın yağda pişirin.

EKMEK HAMURUYLA PİŞİ

MALZEMELER

1 adet ekmek hamuru

1 su bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Avucunuzu yağlayarak ekmek hamurundan parçalar koparın.

Kopardığınız parçayı açabilir ya da ortasını delerek şekil verebilirsiniz.

Hazırladığınız hamur parçasını kızgın yağa atın ve kabarıp renk değiştirene kadar kızartın.

PEYNİRLİ GÖZLEME

MALZEMELER

1 adet ekmek hamuru

1 avuç maydanoz

Peynir

HAZIRLANIŞI