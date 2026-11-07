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Kuru kayısılı yulaflı kurabiye tarifi! Dışı kıtır, içi yumuşacık

Klasik yulaflı kurabiyeye farklı bir dokunuş katmak isteyenler için kuru kayısı ve cevizle hazırlanan bu tarif, tereyağının kavrulmasıyla daha yoğun ve aromatik bir lezzet kazanıyor. Üstelik yaklaşık 20-24 adet kurabiye elde edilebiliyor.

Kuru kayısılı yulaflı kurabiye tarifi! Dışı kıtır, içi yumuşacık
Nilgün Arabacı

Çay ve kahve saatlerine eşlik edecek pratik bir tatlı arıyorsanız yulaflı kurabiyeyi kuru kayısıyla deneyebilirsiniz. Geleneksel tariflerde kullanılan kuru üzümün yerine eklenen kayısı, kurabiyeye hafif ekşimsi ve meyvemsi bir tat verirken ceviz parçaları da kıtır bir doku kazandırıyor. Tereyağının önceden kavrulması ise tarifin lezzetini zenginleştiriyor.

YULAFLI KAYISILI KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bu tarifle yaklaşık 20-24 adet kurabiye hazırlayabilirsiniz.

113 gram tuzsuz tereyağı (yaklaşık 8 yemek kaşığı)

100 gram esmer şeker (yaklaşık 8 yemek kaşığı (silme))

50 gram toz şeker (yaklaşık 3,5 yemek kaşığı (silme))

1 büyük boy yumurta

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

8 yemek kaşığı un (tepeleme değil, normal doldurulmuş)

65 gram yulaf ezmesi (yaklaşık 7 yemek kaşığı)

75 gram iri kıyılmış ceviz (yaklaşık 7-8 yemek kaşığı)

80 gram ince doğranmış kuru kayısı ( yaklaşık 5-6 yemek kaşığı (tepeleme))

YULAFLI KAYISILI KURABİYE NASIL YAPILIR?

1. Fırını hazırlayın: Fırını 175 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın. İki fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

2. Tereyağını kavurun: Tereyağını orta ateşte bir tencereye alın ve eritin. Ara sıra karıştırarak tereyağının içindeki katı parçalar koyu altın rengine dönene ve hoş bir kavrulmuş koku çıkana kadar yaklaşık 3 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alın ve geniş bir karıştırma kabına aktarın. 3-5 dakika soğumaya bırakın.

3. Hamuru hazırlayın: Ilık tereyağına esmer şeker, toz şeker, yumurta, vanilya, tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Karışım koyu ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Unu ilave ederek kuru parçalar kalmayana kadar karıştırın. Ardından yaklaşık 30 saniye daha kuvvetlice karıştırın.

4. Yulaf, ceviz ve kayısıları ekleyin: Yulaf ezmesini, cevizleri ve ince doğranmış kuru kayısıları hamura ilave edin. Malzemeler eşit şekilde dağılana kadar spatulayla karıştırın. Hamurun biraz akışkan olması normaldir.

5. Kurabiyeleri pişirin: Hamurdan tepeleme yemek kaşığı ölçüsünde parçalar alarak tepsiye yerleştirin. Kurabiyelerin arasında yaklaşık 4 santimetre boşluk bırakın. Önceden ısıtılmış fırında 8-11 dakika, yüzeyleri dokunulduğunda kuru hissedilene kadar pişirin. İçlerinin yumuşak kalmasına dikkat edin.

6. Servis edin: Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra sıcak veya oda sıcaklığında servis edebilirsiniz. Artan kurabiyeleri hava almayan bir kapta, oda sıcaklığında en fazla 3 gün saklayabilirsiniz. Bekledikçe yumuşayabileceklerini unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
kurabiye
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