Fırınsız da yumuşacık kekler pişirmek mümkün! Tencerede pratik ve leziz kapkek tarifi

Tam kıvamında kabaran ve mis gibi kokan ev yapımı kek deyince aklınıza hemen fırında pişen kekler gelmesin. Tencerede bile kolayca kapkek yapmak mümkün. Canınız yumuşacık, ev yapımı kapkekler çekiyor ancak fırınınız çalışmıyorsa üzülmeyin, derin bir tencere alın ve tarifimizi uygulamaya başlayın.

TENCEREDE KAPKEK TARİFİ

MALZEMELER

1 adet yumurta

2 çay bardağı süt

1.5 çay bardağı toz şeker

2 çay bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı kakao

1 paket toz kremşanti

Üzerini süslemek için meyve, damla çikolata veya kuru yemiş kırıkları

HAZIRLANIŞI