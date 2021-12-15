Fırınsız da yumuşacık kekler pişirmek mümkün! Tencerede pratik ve leziz kapkek tarifi

Tam kıvamında kabaran ve mis gibi kokan ev yapımı kek deyince aklınıza hemen fırında pişen kekler gelmesin. Tencerede bile kolayca kapkek yapmak mümkün. Canınız yumuşacık, ev yapımı kapkekler çekiyor ancak fırınınız çalışmıyorsa üzülmeyin, derin bir tencere alın ve tarifimizi uygulamaya başlayın.
MALZEMELER
1 adet yumurta
2 çay bardağı süt
1.5 çay bardağı toz şeker
2 çay bardağı un
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 çorba kaşığı kakao
1 paket toz kremşanti
HAZIRLANIŞI
Bir karıştırma kabı içerisine yumurta ve toz şekeri alın. Mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpın.
Karışımın içerisine 1 çay bardağı süt ve belirtilen ölçüde sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.
Unu eleyerek karışıma ekleyin.
Kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyin.
Spatula yardımıyla karışımı söndürmeden, katlaya katlaya karıştırın.
Kek harcınızı dökeceğiniz fincanların içini fırça yardımıyla yağlayın.
Fincanların yarısını kek harcı ile doldurun.
Geniş bir tencere alın, yarıya kadar kek harcı doldurduğunuz fincanları içine yerleştirin.
Tencereye kaynar su ekleyin. Suyun, fincanların yarı hizasını geçmediğinden emin olun.
Kapağını kapatmadan önce temiz bir mutfak bezini kapakla tencere arasına sıkıştırın.
Kekleri orta ateşte, 20 dakika pişirin.
Süre sonuna gelene kadar, fırında pişirirken olduğu gibi, tencerenin kapağını hiç açmayın.
Kekler pişerken bir yandan kremşantinizi hazırlayın.
Bunun için 1 çay bardağı süt ve kremşantiyi mikserle yüksek devirde yaklaşık beş dakika çırpın.
Kıvam alması için buzdolabında bir süre bekletin.
Pişen kapkekleri kürdan yardımıyla kontrol edin ve dikkatli bir şekilde fincanlardan çıkarın.
Üzerine krema sıkma torbası yardımıyla kremşantiyi ekleyin.
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