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First Kill dizisi sosyal medyada gündem oldu! Lezbiyen vampir sevişme sahnesi olay yarattı

21.06.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Sarah Catherine Hook ve Imani Lewis'in paylaştığı First Kill dizisi gösteriminden bir ay sonrasında bile hala sevişme sahneleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin ilk bölümündeki lezbiyen vampirlerin sevişme sahnesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

First Kill dizisi sosyal medyada gündem oldu! Lezbiyen vampir sevişme sahnesi olay yarattı

Netflix’in Sarah Catherine Hook ve Imani Lewis'in paylaştığı First Kill dizisi sevişme sahneleri nedeniyle izleyicilerin tepkisini çekti. Sarah Catherine Hook tarafından oynanan vampir Juliette Fairmont ve Imani Lewis tarafından oynanan vampir avcısı Calliope Burns'ün hikayelerini konu alan yapımın ilk bölümü gösterime girmesinden sonraki ilk ayda sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Dizinin hedef kitlesini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, “Çocukların bu vampir hikayesini izlemesini doğru bulmuyorum” yorumunu birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Ağır cinsel temaları olan tüm bu yeni gençlik dizileri. Seyirci tam olarak kim?” sorusunu yöneltti. Bir başkası, "First Kill'deki sevişme sahneleri aslında çok uygunsuz" yorumunu yaptı.

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