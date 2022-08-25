Fiyat eş anlamlısı nedir? Fiyatın eş anlamlısı sözcük ve cümle içinde örnek kullanım

Fiyat kelimesi günlük hayatta oldukça sık karşılaştığımız kelimelerden biridir. Markette, mağazalarda veya internette alışveriş yaparken aldığımız ürünün karşılığında ödememiz gereken para anlamına gelir. Fiyat kelimesinin eş anlamlı olarak kullanılabilecek birçok kelime bulunmaktadır.

Fiyat ne demek?

Fiyat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Fiyat kelimesinin kökeni Arapça "fi’āt" köküne dayanır. Bu sözcük ise Arapça "bir yerde veya bir şeyin içinde olmayı belirten edat" olan "fī" kelimesinin çoğuludur.

Fiyat kelimesi, alım ya da satım bakımından bir şeyin değeri, para karşılığı anlamına gelmektedir. Bir mal ya da eşyaya sahip olmak için uygun görülen, paha biçilen parasal karşılığa fiyat denir. 1800'lü yıllarda dilimize "fi'at" olarak geçmiş, 1900'lü yıllarda "fiyat" olarak değişmiştir.

Fiyat Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Fiyat kelimesi, bir mal ya da ürünün para karşılığı anlamına geldiğinden bu anlama gelen kelimeleri eş anlamlı olarak kullanabiliriz. Fiyatın eş anlamlısı olan sözcük örneklerini şu şekilde verebiliriz:

Değer

Paha

Kıymet

Ücret

Eder

Bedel

Fiyat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük için ücret demek yaygın yapılan bir yanlıştır. Fiyat kelimesi bir mal, servis veya varlığın sayısal olarak ifade edilen para değeridir. Ücret kelimesi ise iş gücünün kullanımı karşılığında ödenen bedel anlamına gelmektedir. Bu nedenle fiyat kelimesinin eş anlamı olarak ücret kelimesinin kullanılması doğru olmayacaktır.

Fiyatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fiyat kelimesi ve fiyat eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

Son zamanlarda oldukça yükselen fiyatlar nedeniyle önüne gelene dert yanıyordu.

Yükte hafif pahada ağır eşyalarınızı, kalabalık alanlarda yanınızdan ayırmayınız.

Annesinden kalan dikiş makinesinin kıymetini ancak antikacı ile görüşünce anladı.

Tezgahtara yaklaşarak elindeki ürünün ederinin ne kadar olduğunu sordu.

Babaannesinden yadigâr kalan eşyalara değer biçilmesinin mümkün olmadığını üstüne basa basa vurguladı.



