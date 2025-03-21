Fiyatları bir anda yarı yarıya düştü! Oyuncak bebeğe karşı Vietnam'dan sert tepki...

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada hızla yayılan eleştiriler üzerine, "Nine-Dash Line" haritasını içeren oyuncak bebeklerle ilgili inceleme başlattı. Bakanlık, bu oyuncakların "ulusal güvenlik ve egemenliği tehdit edebileceğini" belirterek satıcılara uyarılarda bulundu. Bu gelişmenin ardından, e-ticaret platformlarında "Baby Three" oyuncak bebeğin fiyatı hızla düştü. YouNet ECI'nin verilerine göre, 2025'in ilk 10 haftasında Shopee ve TikTok Shop'taki fiyatı yarıya indi.

BEBEĞE KARŞI SERT TEPKİ

Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik iddialarını simgeleyen "Nine-Dash Line" haritasını içeren ürünlere karşı daha önce de sert bir tutum sergilemişti. 2023'te Barbie filmi, sahte bir haritada bu çizginin bulunması nedeniyle yasaklanmış, Netflix de bir Çin dizisini bu sebeple kaldırmak zorunda kalmıştı. 2022'de ise "Uncharted" filmi, aynı nedenle Vietnam'da gösterime girmemişti.

NİNE-DASH LİNE NEDİR?

Nine-Dash Line, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki geniş egemenlik iddialarını gösteren tartışmalı bir sınır çizgisidir. İlk kez 1947'de Çin tarafından haritalara eklenen bu hat, bölgedeki büyük bir alanı kapsar ve birçok ülke tarafından hukuki olarak tanınmamaktadır.