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Fizik Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Fizik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

26.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fizik, hayatımızın her alanında gerçekleştirdiğimiz eylemlere yön veren bir bilimdir. Bu eylemler sonucunda ortaya çıkan durumları belirleyen fizik mühendisleri, üniversitelerde eğitim alarak bu konuda uzmanlaşırlar. Bu nedenle hem toplum hem bilim için fizik mühendisi yetiştirmek son derece önemlidir. Fizik mühendisliği yalnızca fizik değil aynı zamanda diğer alanlardan elde edilen bilgilerin işlenmesi, araştırılması ve yeni araştırmalara yol göstermek için de önemlidir.

Fizik Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Fizik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Fizik ve mühendislik alanlarından elde edilen bilgi ve becerileri, yeni nesil teknolojiyi kullanarak sorunlara, durumlara çözümler bulan, araştırma ve geliştirme çalışmalarını birlikte yürüten bir mühendislik alanı olan fizik mühendisliği, enerjiden telekomünikasyona, ileti teknoloji malzemelerin geliştirilmesinden sağlığa kadar pek çok alanda hizmet verir. Fizik mühendisliği mezunları nerelerde çalışır, kamu ve özel sektördeki iş olanakları nelerdir?

Fizik mühendisliği bölümü nedir?

Evrenin oluşumu ve işleyişini düzenleyen yasalar vardır. Fizik, bu yasaları araştıran ve yasaların düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlayan temel bir bilimdir. Fizik, bilimin tarihsel doğal gelişiminden önce makine, inşaat, elektrik gibi mühendislik alanlarının yanı sıra jeoloji, maden, bilgisayar, elektronik, gıda ve çevre gibi neredeyse bütün mühendislik alanlarının meydana gelmesini ve gelişerek daha da iyi hale gelmesini sağlamıştır.

Tüm bunların yanı sıra fizik, gelecekte fotonik, biyofizik gibi yeni mühendislik alanları olabilecek çalışma alanlarına da öncülük etmeye başlamıştır.

Bu açıdan incelendiği zaman fizik ve fizik mühendisliği bölümü bugüne kadar ortaya çıkmış ve bugünden sonra ortaya çıkabilecek bütün mühendislik alanlarını geliştirme gibi önemli bir role sahiptir.
Fizik mühendisliği bölümü doğa bilimlerinden, fizik ve kimyadan elde edilmiş temel bulgular, araştırma sonuçları gibi durumları teknik yeniliklere dönüştürülmesini sağlayan bir bölümdür. Çok çeşitli temel fiziksel bilgileri ve disiplinler arası teknik problem çözümleri bulunabilmesi için öğrencileri yetiştiren bu bölüm, doğanın kanunlarından elde edilmiş bilgilerin teknik anlamda bir makineye dönüşmesini ve bunun geliştirilmesini sağlar.

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Fizik Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Mühendislik fakültelerine bağlı olarak eğitim ve öğretim hayatına devam eden fizik mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Lisans bölümlerinden biri olan bu bölüm, genellikle lisede sayısal okumuş öğrenciler tarafından tercih edilir. Bazı üniversitelerde hazırlık eğitimi verilen fizik mühendisliği bölümü bu yüzden hazırlık eğitimiyle birlikte 5 yıl eğitim verilen bir bölümdür.

fizik

Fizik Mühendisliği bölümü dersleri

Fizik mühendisliği bölümü diğer mühendislik bölümleriyle ortak derslere sahiptir. Eğitimin ilk 2 yılı genel mühendislik dersleri görülür ve bu alandaki temel disiplinleri öğrenen öğrenciler eğitim hayatlarının son 2 yılında ise fizik mühendisliğiyle alakalı daha detaylı dersler görürler. Her üniversitenin müfredatı farklı olsa bile fizik mühendisliği bölümü dersleri genel olarak şunlardır;

  • Mekanik elektrik ve manyetizma
  • Fizikte deneysel yöntemler
  • İstatistiksel fizik ve termodinamik
  • Modern fizik
  • Fizik mühendisliği tasarımı
  • Kuantum mekaniği
  • Diferansiyel denklemler
  • Mühendislik matematiği

8 dönem boyunca bu listenin yanı sıra birçok ders görerek eğitim hayatlarını tamamlayan öğrenciler, 240 AKTS ve üniversitenin mezuniyet şartlarını yerine getirdikten sonra mühendis unvanı ve lisans diploması almaya hak kazanırlar.

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Fizik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Fizik mühendisliği mezunları, mühendislik alanında yapılan çalışmalarda meydana gelen sorunları ortadan kaldırıp, çalışmanın daha verimli şekilde ilerlemesini sağlar. Bu yüzden mühendislik alanında en çok ihtiyaç duyulan bölümlerden bir tanesi fizik mühendisliğidir. Fizik mühendisliği mezunları özel sektörün birçok alanında rahatlıkla iş bulabilmektedir.

Fizik mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler fizik mühendisi unvanını alır. Fizik mühendisler, elektronik, haberleşme gibi birçok alanda üretilen ve kullanılan malzemelerin elektronik, optik ve benzeri durumlarını kontrol eder yani bir nevi kalite kontrol uzmanlığı yapar diyebiliriz. Fizik mühendisleri okulda öğrendikleri temel fizik bilgilerini uygulama alanlarında rahatlıkla uygulamak ve aktarmak için araştırma, geliştirme çalışmaları yürütür. Fizikçilerin ortaya attıkları temel fizik bilgilerini teknolojiye, endüstriye ve mühendislik alanlarında uygulayan fizik mühendisi, üretilen aletlerin devre elemanlarını bilgileriyle daha iyi hale getirir ve geliştirir.

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Fizik Mühendisliği mezunları iş imkanları

Fizik mühendisliği mezunları, bilim ve teknoloji üretilen ve geliştirilen bütün alanlarda çalışabilirler. Gündelik hayatımızda gördüğümüz her şeyin içinde mutlaka fizik biliminin bir katkısı vardır. Bu yüzden de fizik mühendisliğinden mezun olan birisi otomotivden havacılığa, sağlıktan iletişime kadar akla gelebilecek her alanda rahatlıkla iş imkanı bulabilir.

Fizik Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Fizik mühendisliğinden mezun olmuş birisi akademik kariyerine devam etmek isterse yüksek lisans yaparak üniversitelerde akademisyenlik yapabilir. Aynı zamanda teknolojinin kullanıldığı her alanda iş bulabilme imkanı olan fizik mühendisleri hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Fizik Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları şu şekildedir;

  • Çevre Bakanlığı,
  • Devlet Demir Yolları,
  • Askeriye,
  • Ulaştırma Bakanlığı,
  • Enerji Bakanlığı,
  • Sağlık Bakanlığı,
  • Devlet hastanelerinin radyoloji, onkoloji gibi bölümlerinde rahatlıkla iş bulabilirler.

Fizik Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise şu şekildedir;

  • TÜBİTAK,
  • MKE,
  • THY,
  • ROKETSAN,
  • ASELSAN,
  • Özel hastanelerin onkoloji, nükleer tıp ve radyoloji gibi bölümlerinde,
  • Özel şirketlerde,
  • Firmaların teknik servislerinde kolayca iş bulabilirler.
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