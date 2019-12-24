Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ile düzenlediği "Jeotermal Kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı"nda konuşan Ataseven, jeotermalin sağlık alanında kullanılmasını önemsediklerini söyledi. Bu alanda Kırşehir'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin inşa edildiğini belirten Ataseven, nasıl bir sağlık hizmeti verileceği konularında ciddi planlama yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda ciddi bir altyapı ve birikimi olduğunu vurgulayan Ataseven, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini güzel şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgili bir seviyelendirme çalışması yapıyoruz. Arkadaşlarımız belli bir aşamaya getirdiler. Yakın zamanda sağlık hizmetleriyle bunu paylaşacağız. Sonra bunu tüm Türkiye'de fizik tedavi ve rehabilitasyonu basamaklandırma şeklinde bir uygulamaya koymaya çalışacağız. Bu şu anlama geliyor; fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında herkes her yerde her şeyi yapmasın. Böyle olursa birincisi insan kaynakları, tıbbi cihazlar ve diğer kaynaklar kötüye kullanılmış oluyor ikincisi de suistimal ediliyor."