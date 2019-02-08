Flamengo Başkanı Rodolfo Landim: 123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Başkan Landim, olayın şokunu henüz atlatamadığını belirterek, "Çok üzgünüz. 123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Landim, yangının çıkış nedeninin ortaya çıkması için yetkililerle iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Brezilya basınında yer alan haberlerde, Flamengo'nun Rio de Janeiro kentindeki tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren 10 kişiden, sadece kulübe kayıtlı olduğu için 15 yaşındaki kaleci Christian Esmerio'nun kimliğinin tespit edilebildiği öne sürüldü.
Yangında yaralananlardan bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi
Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj! Hastaneden paylaştı!
Bakan keşfedildiğini duyurmuştu! İşte ilk görüntüler
Türkiye’yi sarsan yasak aşk cinayetinde karar verildi!
Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!
Efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i düğünde ortaya çıktı! O Beşir'den eser kalmamış
10 yaşındaki küçük kıza yaptıkları pes dedirtti!
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum