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Flamengo Başkanı Rodolfo Landim: 123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 08.02.2019 22:50 | Son Güncelleme

Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, tesislerde çıkan ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangının kulüp tarihindeki en büyük trajedi olduğunu söyledi.

Flamengo Başkanı Rodolfo Landim: 123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Başkan Landim, olayın şokunu henüz atlatamadığını belirterek, "Çok üzgünüz. 123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Landim, yangının çıkış nedeninin ortaya çıkması için yetkililerle iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Flamengo'nun Rio de Janeiro kentindeki tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren 10 kişiden, sadece kulübe kayıtlı olduğu için 15 yaşındaki kaleci Christian Esmerio'nun kimliğinin tespit edilebildiği öne sürüldü.

Yangında yaralananlardan bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Flamengo Rodolfo Landim

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