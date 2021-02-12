Florence Pugh’un keyfi yerinde! Dolly’nin hakları Apple’a gitti

Florence Pugh’un başrolünü üstleneceği bilimkurgu drama filmi Dolly’nin haklarını Apple aldı. Lady Macbeth filmiyle dikkatleri üzere çekmeyi başaran Florence Pugh’un hızlı yükselişi sürüyor. Midsommar ve Little Women filmleri ile Oscar’a iki kere aday olan genç oyuncu Scarlett Johanson’dan sonra Black Widow olarak yola devam edecek olan isim aynı zamanda.

FLORENCE PUGH’LU DOLLY HAKKINDA

Dolly, Elizabeth Bear'in kaleme aldığı aynı isimli kısa hikayeden uyarlanarak filme aktarılacak. Açıklamalara göre hikaye, arkadaş olmak üzere satın alınan bir robot sahibini öldürür. Ama robot, suçlu olmadığını iddia eder ve olay mahkemeye taşınır. Dolly'nin hakları Apple tarafından satın alındı. Ancak henüz projeye tam bir yeşil ışık yakılmadığı söyleniyor. Çünkü uyarlamanın senaryosu henüz hazır değil.



