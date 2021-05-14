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Florida’da bir cennet! Kendi adasında özel minik bir ev yaptırdı, görenleri büyüledi

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Tim Davidson ve ailesi minimalizm akımından etkilenerek kendilerine 30 metrekarelik bir ev inşa etti. Tiny House evini verdikleri evlerini yaptırdıktan sonra ada satın alan aile, şimdilerde herkesten uzak bir hayat sürüyor.

Florida’da bir cennet! Kendi adasında özel minik bir ev yaptırdı, görenleri büyüledi

Amerika’nın Florida eyaletinde yaşan Tim Davidson ve ailesi 2017 yılında yaşadıkları bir olayın ardından yaşamlarına minimalizm akımını dahil etti. Aslında her şey Tim Davidson ve ailesinin yaşadıkları yazlık evin sahibinin 60 gün içinde evi boşaltmalarını istemesi ile başladı. Tim Davidson izlediği bir belgeselden etkilenerek kendisi ve ailesi için minimalist bir yaşamın ilk adımlarını atmaya karar verdi.

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Tim ve ailesi ihtiyaçlarına cevap verecek bu minik ev için toplam 70 bin dolar (595 bin TL) ödedi. Evin yapımının ardından uygun arazi arayışları başladı. Tim bu sefer de Florida’da 200 bin dolara ( 1 milyon 701 bin TL) küçük bir ada satın aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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