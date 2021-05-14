Florida’da bir cennet! Kendi adasında özel minik bir ev yaptırdı, görenleri büyüledi

Amerika’nın Florida eyaletinde yaşan Tim Davidson ve ailesi 2017 yılında yaşadıkları bir olayın ardından yaşamlarına minimalizm akımını dahil etti. Aslında her şey Tim Davidson ve ailesinin yaşadıkları yazlık evin sahibinin 60 gün içinde evi boşaltmalarını istemesi ile başladı. Tim Davidson izlediği bir belgeselden etkilenerek kendisi ve ailesi için minimalist bir yaşamın ilk adımlarını atmaya karar verdi.

Tim ve ailesi ihtiyaçlarına cevap verecek bu minik ev için toplam 70 bin dolar (595 bin TL) ödedi. Evin yapımının ardından uygun arazi arayışları başladı. Tim bu sefer de Florida’da 200 bin dolara ( 1 milyon 701 bin TL) küçük bir ada satın aldı.



