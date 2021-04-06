Şehri terk ederek Hobbit evinde yaşayan adamın ilginç hikayesi! Doğayla iç içe kalıyor

Dan Price kendisi yarattığı Hobbit evinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Yer altına doğru büyüyen evin içerisinde Price’ın ihtiyaçlarını karşılayabileceği bütün malzemeler bulunuyor. Bu ev minik görünse de Price, kendi alanına teknolojik aletleri de güzel bir şekilde yerleştirmeyi başardı.

Price’ı bu evi inşa etmeye iten temel neden ise doğaya olan tutkusunun yanında daha ucuz bir yaşam sürdürmek istemesiydi. Metropol hayatında düzenli spor yapan Price, aylık 100-150 dolar ödemek yerine Hobbit evinin çevresine doğal yollarla bir spor salonu kurdu.

Alışveriş ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ise Price, otobüs ya da toplu taşıma kullanmak yerine seyahat ettiği aracı tercih ediyor. Yemeklerini ise buzdolabında saklamak yerine evinin derinliklerinde tutuyor.

Doğayla yakından ilgili devam eden hayatın en büyük zorluklarından biri kirlenen çamaşırları oluyor. Price çamaşırlarını yıkamak için de oldukça doğal bir yöntem tercih ediyor. Evinin hemen yakınında bulunan bir nehirde kirli çamaşırlarını yıkayarak temizliyor.