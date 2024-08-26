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    4. Flört uygulaması Tinder'da tanıştığı turist sevgilisini öldürüp mezara gömdü! Yardım isteyemesin diye dilini de kesmiş

    Flört uygulaması Tinder'da tanıştığı turist sevgilisini öldürüp mezara gömdü! Yardım isteyemesin diye dilini de kesmiş

    26.08.2024 11:22
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    Mauritius'ta bir cani, flört uygulaması Tinder'da tanıştığı 29 yaşındaki turist sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Katilin, yardım çağıramasın diye kadının dilini ve boğazını kestiği ortaya çıktı.

    29 yaşındaki Rus üniversite öğretmeni Zaliya Şamigulova, turistik ziyaret için bulunduğu Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta, Mauritiuslu yaşıtı bilişim mühendisi Puryavirsingh Sundur ile flört uygulaması Tinder'da tanışıp sevgili oldu. Cinayetle ilgili bir rapora göre çift adada gezintiye çıktı. Sundur burada kıskançlık krizine girip bıçak çıkardı.

    KADINININ ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

    Cani adam sevgilisin vahşice öldürdükten sonra soyup cesedini bir mezarlığa gömdü. Arabasında kadının kanı bulunduktan sonra cinayeti itiraf etti ve kadını nasıl bıçaklayıp bedenini parçaladığını açıkladı. Sungur, Şamigulova'nın kendisini aldattığını öğrendiğini öne sürdü.

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    YARDIM ÇIĞLIĞI ATAMASIN DİYE DİLİYLE BOĞAZINI DA KESMİŞ

    Mezarda çıplak olarak bulunan Şamigulova'ya yapılan otopsi sonucunda göğsünde çok sayıda bıçak yarası tespit edildi. Kadının parçalanmış bedeninden dilinin ve boğazının kesildiği de belirlendi. Müfettişler bunun kadının yardım çığlığı atmasını engellemek için yapıldığını düşünüyor.

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    KAYIP VÜCUT PARÇALARI BULUNAMADI

    Yerel basında hala kadının kayıp vücut parçalarıyla kıyafetlerinin arandığı belirtildi. Gözaltına alınan katil ise tutuklandı.

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    SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan Şamigulova'nın sosyal medyada kısa süre önce yaptığı paylaşımda "Mauritius tatilinde her gün mutlu olduğunu" yazdığı ortaya çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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    cinayet Mauritius Tinder flört
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