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Fonksiyonel tıp uygulaması ile kronik hastalıklarınızla vedalaşabilirsiniz

Uzm. Dr. Nur Topçu Uzm. Dr. Nur Topçu
SAĞLIK  | 29.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

Son yıllarda öne çıkan fonksiyonel tıp büyük bir kesim tarafından konvansiyonel tıbbın geleceği olarak görülüyor. Peki neden fonksiyonel tıp? Farkları nelerdir?

Fonksiyonel tıp uygulaması ile kronik hastalıklarınızla vedalaşabilirsiniz

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzm. Dr. Nur Topçu, bu iki sorunun yanıtını tüm detaylarıyla bizler için paylaştı.

Bu yöntemde rahatsızlığa neden olan temel nedenler belirlenir ve ele almaya çalışılır. Ancak konvansiyonel tıp uygulamalarından farklı olarak vücut, tıbbi uzmanlık alanlarına ayrılmış bağımsız organlar topluluğu olarak kabul etmek yerine tek bir entegre sistem olarak kabul edilir.

Bu nedenle sadece rahatsızlığın semptomlarını değil tüm sistemi tedavi etmeyi amaçlanır. Hasta merkezli olması, meydana gelen kronik hastalıklara neden olan çevresel ve yaşam tarzındaki faktörler arasındaki etkileşimleri değerlendirmesi nedeniyle fonksiyonel tıp, her bir birey için benzersiz bir sağlık ve canlılık ifadesini destekler.

NEDEN FONKSİYONEL TIP?

Toplumda diyabet, kalp hastalığı, kanser ve romatoid artrit gibi karmaşık ve kronik otoiümün rahatsızlıklarından şikayetçi olan insanların sayısı giderek artıyor. Birçok hekimin uyguladığı yöntem ve sistem akut bakıma, travma veya hastalığın teşhis ve tedavisine ya da apandisit veya kırık bacak gibi acil bakım ihtiyacı olan tedaviye yöneliktir.

Doktorlar acil problemi ya da semptomu tedavi etmeye yönelik ilaç veya cerrahi müdahale gibi spesifik tedavileri uygular. Ancak bu yöntem kronik hastalıkların önlenmesi ya da tedavi edilebilmesi için gerekli olan araç ve yöntemler açısından oldukça yetersiz. Her bireyin kendine özgü bir genetik yapısı ve çevresel faktörlere verdiği bireysel tepkiler var. Fonksiyonel tıp bunları ele alarak her hastaya bütüncül bir yaklaşım sergiler.

FONKSİYONEL TIBBIN FARKLARI NELERDİR?

Fonksiyonel tıp hastalığı değil hastayı iyileştirmeyi hedefler. Ancak buradaki en önemli noktası bunu bireysellikle yapmasıdır. Fonksiyonel tıpta herkese uygun düşecek bir yaklaşım yer almaz. Aynı problemlere sahip hastalar, bu hastalığın nedeni, gelişme süreci ve genel sağlık durumlarına bağlı olarak birbirinden tamamen farklı tedavi yöntemleri ile iyileşebilirler.

Klasik yöntemde ise aynı hastalığa sahip olan iki farklı kişi hemen hemen aynı şekilde tedavi edilir. Bu bir hastanın tedavi olmasını sağlarken aslında sadece aynı rahatsızlığı paylaşan ve temelinde birbirinden farklı yapıları olan diğer bir kişi de başarı sağlayamaz.

Ayrıca fonksiyonel tıp, alternatif değildir. Fonksiyonel tıp, kişinin temel özelliklerini, biyokimyasını, fizyolojisini, genetiği, yaşam tarzı ile bir bütün olarak değerlendirilip, bozulan parçaları düzelterek bütüncül sağlığa kavuşmayı amaçlar.

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nur Topçu

www.lifezone.com.tr
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Anahtar Kelimeler:
sağlık fonksiyonel tıp uygulaması

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