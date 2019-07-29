Fonksiyonel tıp uygulaması ile kronik hastalıklarınızla vedalaşabilirsiniz

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzm. Dr. Nur Topçu, bu iki sorunun yanıtını tüm detaylarıyla bizler için paylaştı.

Bu yöntemde rahatsızlığa neden olan temel nedenler belirlenir ve ele almaya çalışılır. Ancak konvansiyonel tıp uygulamalarından farklı olarak vücut, tıbbi uzmanlık alanlarına ayrılmış bağımsız organlar topluluğu olarak kabul etmek yerine tek bir entegre sistem olarak kabul edilir.

Bu nedenle sadece rahatsızlığın semptomlarını değil tüm sistemi tedavi etmeyi amaçlanır. Hasta merkezli olması, meydana gelen kronik hastalıklara neden olan çevresel ve yaşam tarzındaki faktörler arasındaki etkileşimleri değerlendirmesi nedeniyle fonksiyonel tıp, her bir birey için benzersiz bir sağlık ve canlılık ifadesini destekler.

NEDEN FONKSİYONEL TIP?

Toplumda diyabet, kalp hastalığı, kanser ve romatoid artrit gibi karmaşık ve kronik otoiümün rahatsızlıklarından şikayetçi olan insanların sayısı giderek artıyor. Birçok hekimin uyguladığı yöntem ve sistem akut bakıma, travma veya hastalığın teşhis ve tedavisine ya da apandisit veya kırık bacak gibi acil bakım ihtiyacı olan tedaviye yöneliktir.