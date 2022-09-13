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Forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybetmişti! Yıllar sonra korkunç kazanın fotoğrafını paylaştı

13.09.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Loren Schauers isimli bir adam 19 yaşındayken inşaat işçisi olarak çalışıyordu. İnşaat alanında kullandığı 4 tonluk forkliftin kontrolünü kaybeden Schauers bir anda altında kaldı. Korkunç kazada Schauers vücudunun yarısını ve sağ kolunu kaybetti. Doktorların yaşama ihtimali düşük olduğunu vurgulamasına rağmen Schauers hayata tutundu ve asla pes etmedi. Yıllar sonra Schauers yaşadığı kazanın bir fotoğrafını paylaştı.

Forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybetmişti! Yıllar sonra korkunç kazanın fotoğrafını paylaştı

ABD’nin Montana eyaletindeki Great Falls ilçesinde yaşayan Loren Schauers, kullandığı 4 tonluk forkliftin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. 2019 yılının Eylül ayında yaşadığı kazadan sonra vücudunun yarısını ve sağ kolunu kaybeden Schaures, hayatta kalmak için doktorların belinden altını kestiği hemikorperektomi ameliyatına izin vermesinin kendisi için zor olduğunu dile getirdi. Özel hayatını paylaştığı sosyal medya hesabında Schauers, neredeyse ölümüne neden olabilecek kazanın görüntüsünü yayınladı.

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“YAKINDAN BAKARSANIZ”

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Hayat yolculuğunu belgelediği Instagram hesabından yıllar sonra kazanın fotoğrafını paylaşan Schauers gönderisine, “İkinci fotoğrafa yakından bakarsanız beni hala forkliftin altında kalmış halde görebilirsiniz. Son fotoğrafın tam olarak ne tür olduğundan eminim” notunu ekledi.

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Kazadan sonraki üç yıllık iyileşme sürecini tamamlayan Schauers yeni hayatına dair YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat kaza
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