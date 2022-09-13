Forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybetmişti! Yıllar sonra korkunç kazanın fotoğrafını paylaştı

ABD’nin Montana eyaletindeki Great Falls ilçesinde yaşayan Loren Schauers, kullandığı 4 tonluk forkliftin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. 2019 yılının Eylül ayında yaşadığı kazadan sonra vücudunun yarısını ve sağ kolunu kaybeden Schaures, hayatta kalmak için doktorların belinden altını kestiği hemikorperektomi ameliyatına izin vermesinin kendisi için zor olduğunu dile getirdi. Özel hayatını paylaştığı sosyal medya hesabında Schauers, neredeyse ölümüne neden olabilecek kazanın görüntüsünü yayınladı.

“YAKINDAN BAKARSANIZ”

Hayat yolculuğunu belgelediği Instagram hesabından yıllar sonra kazanın fotoğrafını paylaşan Schauers gönderisine, “İkinci fotoğrafa yakından bakarsanız beni hala forkliftin altında kalmış halde görebilirsiniz. Son fotoğrafın tam olarak ne tür olduğundan eminim” notunu ekledi.

Kazadan sonraki üç yıllık iyileşme sürecini tamamlayan Schauers yeni hayatına dair YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor.



