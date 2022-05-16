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4 tonluk forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybeden genç isyan etti! O soru öfkelendirdi: Nasıl sevişiyorsunuz?

16.05.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Loren Schauers,inşaat işçisi olarak çalıştığı dönemde henüz 19 yaşındayken, kullandığı ve kontrolünü kaybettiği 4 tonluk forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını ve sağ kolunu kaybetti. Doktorların yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtmesine rağmen Schauers, hayata tutundu ve mutlu bir ilişki kurdu. Bacakları, pelvisi ve ön kolu olmadan yaşayan genç, herkesin sorduğu ve rahatsız olduğu soruya isyan etti.

4 tonluk forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybeden genç isyan etti! O soru öfkelendirdi: Nasıl sevişiyorsunuz?

ABD’nin Montana eyaletindeki Great Falls ilçesinde yaşayan Loren Schauers, kullandığı 4 tonluk forkliftin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. 2019 yılının Eylül ayında yaşadığı kazadan sonra vücudunun yarısını ve sağ kolunu kaybeden Schaures, insanların kendisine ve sevgili kız arkadaşına her zaman sorduğu uygunsuz soruyu ortaya çıkardı. Kazanın ardından geçirdiği ameliyatların sonrasında hayata tutunmayı başaran Schauers, kız arkadaşlarıyla beraber YouTube'da takipçilerine haftalık vloglar yayınlıyor.

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“SORMA HAKKI VERMEZ”

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Sevgilisinin belinden aşağı ve bir kolu geçirdiği kazanın sonrasında alınmasıyla beraber Sabia, Schauers ile birlikte yaşamaya ve onun günlük işlerinde yardımcı olmaya karar verdi. Sabia, sevgilisinin kolostomi torbalarını değiştirmek ve banyo yaptırmak dahil olmak üzere pek çok eylemde yardımcı oluyor. Ancak ikisi birbirleri için kurdukları hayatı sosyal medyadan paylaşmalarına rağmen takipçilerinin kendilerine yönelttiği bir sorudan son derece rahatızsız.

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Loren'in ameliyatı, pelvisi tamamen ezildiği için cinsel organının alınmasına yol açtı.Daha önce, doktorların sperminin bir kısmını kurtarmak için çaba sarf ettiğini, ancak bunun 'uygun olmadığına' karar verdiğini söyledi.

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Loren'in sevgilisi Sabia, bir soru-cevap bölümündeki seks sorusuna yanıt vererek, sorunun "saygısız" olduğunu söyledi. Sabina, “Sürekli olarak nasıl seviştiğimiz ve yakınlaştığımız soruluyor. Bu, çok saygısız olduğu için asla cevaplamayacağımız veya ima etmeyeceğimiz çok kişisel bir soru.Sokakta rastgele bir çifte nasıl seks yaptıklarını soramazsınız ve yaşam koşullarımız farklı olduğu için insanlara sorma hakkı vermez” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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