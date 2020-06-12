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  4. Formula 1'de 3 yarış iptal edildi

Formula 1'de 3 yarış iptal edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alan 3 grand prix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Formula 1'de 3 yarış iptal edildi

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Japonya, Singapur ve Azerbaycan ayaklarının iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Singapur'daki yarışların caddelerde yapılması, hazırlıkların zaman alması ve hava şartlarıyla ilgili zorluklar, Japonya'da ise devam eden seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerin iptal kararında etkili olduğu ifade edildi.

Formula 1'de sezonun ilk 8 yarışının yer aldığı takvim ay başında açıklanmıştı. İlk sekiz yarışa Avusturya (5 ve 12 Temmuz), Macaristan (19 Temmuz), Büyük Britanya (2 ve 9 Ağustos), İspanya (16 Ağustos), Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) ev sahipliği yapacak.

(AA)

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