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Formula 1'de kadın pilotların yarışacağı 'W Serisi' organize edilecek

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
SPOR  | 27.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

Formula 1'de gelecek yıldan itibaren yalnızca kadın pilotların yarışacağı "W Serisi" isimli bir otomobil sporları şampiyonası düzenlenmesine karar verildi.

Formula 1'de kadın pilotların yarışacağı 'W Serisi' organize edilecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası başta olmak üzere otomobil sporlarında erkek egemenliğine son vermek amacıyla yeni bir adım atıldı.

W Serisi (Kadınlar Serisi) adındaki organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18 ila 20 kadın pilot, 2019'dan itibaren yapılacak şampiyonada Avrupa'nın ünlü pistlerinde mücadele edecek.

Formula 3 Şampiyonası'nda kullanılan araçlara eşdeğer otomobillerin kullanılacağı organizasyonu zirvede bitiren sürücüye, 500 bin dolar para ödülü verilecek.

Red Bull takımının dizayndan sorumlu başmühendisi Adrian Newey ve F1 kariyerinde 13 yarış kazanan eski pilot David Coulthard'ın da desteklediği şampiyonanın, 2019 baharında başlaması planlanıyor.

1976'DAN BERİ KADIN YOK

1970'lerden bu yana herhangi bir kadın pilotun yarışmadığı Formula 1'de, Willams-Mercedes'in takım direktör yardımcısı Claire Williams dışında üst düzey bir kadın yönetici de bulunmuyor.

Formula 1 tarihinde 1958-1959 yıllarında Maria Teresa de Filippis 3 kez, 1974'ten 1976'ya kadar da Lella Lombardi 12 kez yarışma başarısı göstermişti. Lombardi, 1975 İspanya Grand Prix'sinde, Formula 1'de puan kazanmayı başaran ilk kadın pilot olarak tarihe geçmişti.

Mercedes takımının icra direktörü Toto Wolff'un eşi Susie Wolff, 2014 sezonundaki Büyük Britanya ve Almanya Grand Prix'lerinin ilk antrenman seansında piste çıkarak Giovanna Amati'den 22 yıl sonra Formula 1 takvimindeki bir yarış hafta sonuna katılan ilk kadın pilot olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 W Serisi

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