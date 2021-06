Formula 1 Fransa GP hangi kanalda? Formula 1 Fransa GP saat kaçta? Fransa Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Fransa Grand Prix tüm heyecanıyla devam ediyor. Nefeslerin tutulduğu ve heyecanlı bekleyişin devam ettiği Fransa Grand Prix’in 7. Yarışı gerçekleşiyor. Sporseverler yarışın hangi kanalda canlı olarak verileceğini ise merak ediyor. Peki Formula 1 Fransa GP saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 FRANSA GP SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sezonun 7. yarışı, Formula 1 Fransa GP 20 Haziran Pazar günü saat 16.00'da S SPORT 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca, S SPORT PLUS uygulamasında da Formula 1 Fransa GP'yi canlı seyredebilir.

FORMULA 1 FRANSA GP ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Fransa Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Öte yandan S Sport kanalları Vodafone TV, dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan izlenebilecek.

S Sport Plus'a üye olmak için TIKLAYIN!

FORMULA 1'DE SON DURUM

Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLANSMANI