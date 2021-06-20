Formula 1 Fransa GP hangi kanalda? Formula 1 Fransa GP saat kaçta? Fransa Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Fransa Grand Prix tüm heyecanıyla devam ediyor. Nefeslerin tutulduğu ve heyecanlı bekleyişin devam ettiği Fransa Grand Prix’in 7. Yarışı gerçekleşiyor. Sporseverler yarışın hangi kanalda canlı olarak verileceğini ise merak ediyor. Peki Formula 1 Fransa GP saat kaçta, hangi kanalda?
Sezonun 7. yarışı, Formula 1 Fransa GP 20 Haziran Pazar günü saat 16.00'da S SPORT 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca, S SPORT PLUS uygulamasında da Formula 1 Fransa GP'yi canlı seyredebilir.
Formula 1 Fransa Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Öte yandan S Sport kanalları Vodafone TV, dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan izlenebilecek.
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Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLANSMANI
TAKIMLAR KLANSMANI
Mercedes ve Red Bull arasında gerginlik
Öte yandan Formula 1’de pit stop kural ihlaliyle iddiasıyla birlikte Red Bull ve Mercedes arasında arka kanat tartışmaları da devam ediyor. Son olarak Mercedes’in takım patronu Toto Wolff, esnek kanat sorunun çözülmemesi halinde konunun Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne gidebileceğini söyledi.
Red Bull takım patronu Christian Horner ise FIA’nın belirlediği testler ve kuralların dışına çıkmadıklarını söylerken herhangi bir ihlal yapmadıklarını belirtmişti.
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