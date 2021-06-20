SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1 Fransa GP hangi kanalda? Formula 1 Fransa GP saat kaçta? Fransa Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Fransa GP hangi kanalda? Formula 1 Fransa GP saat kaçta? Fransa Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak?

20.06.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 tüm hızıyla devam ederken, Formula’nın 7. Yarışı olan Fransa GP’de nefesler tutuldu. Fransa’da Castelle bölgesinde yapılan yarışmada, Formula 1 Fransa Grand Prix için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sporseverler ise Formula 1 Fransa GP’nin ne zaman olduğunu merak ediyor. Yarışı canlı bir şekilde izlemek isteyen sporseverler yarışın hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Peki Formula 1 Fransa GP hangi kanalda, saat kaçta?

Formula 1 Fransa GP hangi kanalda? Formula 1 Fransa GP saat kaçta? Fransa Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Fransa Grand Prix tüm heyecanıyla devam ediyor. Nefeslerin tutulduğu ve heyecanlı bekleyişin devam ettiği Fransa Grand Prix’in 7. Yarışı gerçekleşiyor. Sporseverler yarışın hangi kanalda canlı olarak verileceğini ise merak ediyor. Peki Formula 1 Fransa GP saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 FRANSA GP SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sezonun 7. yarışı, Formula 1 Fransa GP 20 Haziran Pazar günü saat 16.00'da S SPORT 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca, S SPORT PLUS uygulamasında da Formula 1 Fransa GP'yi canlı seyredebilir.

FORMULA 1 FRANSA GP ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Fransa Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Öte yandan S Sport kanalları Vodafone TV, dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan izlenebilecek.

S Sport Plus'a üye olmak için TIKLAYIN!

1

FORMULA 1'DE SON DURUM

Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLANSMANI

  1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan
  2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101
  3. Sergio Perez (Meksika): 69
  4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66
  5. Charles Leclerc (Monako): 52

3

TAKIMLAR KLANSMANI

  1. Red Bull: 174
  2. Mercedes: 14
  3. Ferrari: 94
  4. McLaren: 92
  5. AlphaTauri: 39

Mercedes ve Red Bull arasında gerginlik
Öte yandan Formula 1’de pit stop kural ihlaliyle iddiasıyla birlikte Red Bull ve Mercedes arasında arka kanat tartışmaları da devam ediyor. Son olarak Mercedes’in takım patronu Toto Wolff, esnek kanat sorunun çözülmemesi halinde konunun Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne gidebileceğini söyledi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise FIA’nın belirlediği testler ve kuralların dışına çıkmadıklarını söylerken herhangi bir ihlal yapmadıklarını belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Filenin Efeleri, Altın Lig'de finalde!Filenin Efeleri, Altın Lig'de finalde!
Anahtar Kelimeler:
Fransa Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Burak Elmas kimdir?

Burak Elmas kimdir?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.