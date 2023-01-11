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Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton'ın sevgilisi nefes kesti

11.01.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 kez dünya şampiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton pist dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatil günlerini dünyayı gezerek değerlendiren Lewis Hamilton Antartika'da bulunuyor. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Hamilton'ın ise tatilde Juliana Nalu ile birlikte geçirdiği iddia ediliyor.

Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton'ın sevgilisi nefes kesti

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotlarından olan Lewis Hamilton'ın Brezilyalı model Juliana Nalu ile birlikte olduğu iddia ediliyor

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38 yaşındaki Mercedes sürücüsü Formula 1'in bitişiyle birlikte dünya turuna başladı ve şu an Antartika'da bulunuyor.

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24 yaşındaki Brezilyalı model de şu anda Antartika'da lewis Hamilton ile birlikte.

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RTL'in haberine göre genç model sene başından beri Hamburg'da yaşıyor.
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Milano Moda Haftası'nda adından sıkça söz ettiren Brezilyalı model Juliana Nalu'nun Lewis Hamilton ile birlikte olduğu iddia ediliyor.


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