Mynet Trend

Formula 2 pilotu Anthoine Hubert hayatını kaybetti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 31.08.2019 21:11 | Son Güncelleme

22 yaşındaki Formula 2 pilotu Anthoine Hubert, Belçika Grand Prix'sinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Formula 2 pilotu Anthoine Hubert hayatını kaybetti

Yarışın ikinci turunda meydana gelen kazada, BWT Arden takımının 22 yaşındaki Fransız pilotu Hubert'in aracı bariyerlere çarptıktan sonra piste savruldu. Arkadan gelen ABD'li pilot Juan Manuel Correa'nın aracı yaklaşık 250 kilometre hızla Hubert'in aracına çarptı.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Hubert'in kaldırıldığı sağlık merkezinde hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan Correa'nın durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından ara verilen grand prix, daha sonra iptal edildi.


PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Eski milli futbolcu tecavüzden 14 yıl hapis cezası aldıEski milli futbolcu tecavüzden 14 yıl hapis cezası aldı
Quaresma'dan Fikret Orman'a olay sözler!Quaresma'dan Fikret Orman'a olay sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anthoine Hubert Formula 2

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç olay! Böyle bulundular

Korkunç olay! Böyle bulundular

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Antalya'da korkunç olay! Balayında intihar etti

Antalya'da korkunç olay! Balayında intihar etti

İfadesi ortaya çıktı! 'Cinsellik konuşurken; çocuklara...'

İfadesi ortaya çıktı! 'Cinsellik konuşurken; çocuklara...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü yorumcu canlı yayında bayıldı

Ünlü yorumcu canlı yayında bayıldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!

'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paraguaylı eski milli futbolcu Jonathan Fabbro, tecavüz suçundan 14 yıl hapis cezası aldı

Eski milli futbolcu tecavüzden 14 yıl hapis cezası aldı

Quaresma'dan Fikret Orman'a olay sözler!

Quaresma'dan Fikret Orman'a olay sözler!

Teknik direktör Luis Enrique'nin kızı hayatını kaybetti

Ünlü teknik adamın kızı hayatını kaybetti

Kostas Mitroglou UEFA Avrupa Ligi'nde 1 dakikada gol attı

Avrupa Ligi'ne Mitroglou damgası!

Bir transfer daha resmen bitti

Bir transfer daha resmen bitti

Fenerbahçe'den ayrılan Sinan Güler Darüşşafaka Tekfen'de

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.