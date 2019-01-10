Dünyanın en çok oynan Battle Royale türündeki oyunu olan Fortnite, 2018’in Aralık ayında 7. sezon ile karşımıza çıkmıştı. 7. Sezon için içerik güncellemeleri yayınlayan oyunun geliştiricisi Epic Games, bugün karşımıza Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile çıktı. Birçok yeni oyun modlarının eklendiği bu güncelleme ile oyundaki hatalar da düzeltiliyor.

Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile gelen yenilikler



Silahlar ve eşyalar



Susturuculu Keskin Nişancı Tüfeği eklendi.

oDestansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.

oYer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda ve Mühimmat Desteklerinde bulunabilir.

oTek atışlı, dürbünlü keskin nişancı tüfeği.

oAteş sesini bastıran susturucusu ile güçten feragat edip sessizliği tercih etmiş oluyorsunuz.

100/105 taban hasar verir.

Toplu Tabanca mahzene kaldırıldı.

Seri Taarruz Tüfeği’nin şu çeşitleri mahzene kaldırıldı:

oSıradışı, Yaygın, Nadir

Çifte Tabanca mahzenden çıkarıldı.

Dinamit düşme oranı %40 düşürüldü.

Kasetçalar düzenlemeleri:

oDüşme oranı %33 düşürüldü.

oCanı 600’den 400’e düşürüldü.

oUzunluğu 25 saniyeden 18 saniyeye düşürüldü.

Noel Baba’nın Sağ Kolu haftalık mağazaya geliyor.

oDüşman gruplarına hasar veren ve onları geri iten patlayıcı hediyeler atar. Cephane harcamaz ama dayanıklılığı çok azdır.

o10 Ocak saat 03.00 ile 17 Ocak saat 03.00 arasında alınabilir.

Mantarlı Tüfek, Fortnite’ın 14 Günü mücadelesinden kazanılabilecek bir ödül olarak geliyor.

oHızlı ateş eden, düşük mermi kapasitesine sahip yarı otomatik bir pompalı tüfek.