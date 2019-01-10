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Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile gelen yenilikler

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TEKNOLOJİ  | 10.01.2019 08:43 | Son Güncelleme

Epic Games güncellemelere doymuyor. 7. sezona geçtiğimiz yılın son ayında start veren firma şimdi de Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile oyuncuların karşısına çıktı. İşte Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile gelen yenilikler.

Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile gelen yenilikler

Dünyanın en çok oynan Battle Royale türündeki oyunu olan Fortnite, 2018’in Aralık ayında 7. sezon ile karşımıza çıkmıştı. 7. Sezon için içerik güncellemeleri yayınlayan oyunun geliştiricisi Epic Games, bugün karşımıza Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile çıktı. Birçok yeni oyun modlarının eklendiği bu güncelleme ile oyundaki hatalar da düzeltiliyor.

Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile gelen yenilikler

Silahlar ve eşyalar

Susturuculu Keskin Nişancı Tüfeği eklendi.
oDestansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.
oYer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda ve Mühimmat Desteklerinde bulunabilir.
oTek atışlı, dürbünlü keskin nişancı tüfeği.
oAteş sesini bastıran susturucusu ile güçten feragat edip sessizliği tercih etmiş oluyorsunuz.
100/105 taban hasar verir.
Toplu Tabanca mahzene kaldırıldı.
Seri Taarruz Tüfeği’nin şu çeşitleri mahzene kaldırıldı:
oSıradışı, Yaygın, Nadir
Çifte Tabanca mahzenden çıkarıldı.
Dinamit düşme oranı %40 düşürüldü.
Kasetçalar düzenlemeleri:
oDüşme oranı %33 düşürüldü.
oCanı 600’den 400’e düşürüldü.
oUzunluğu 25 saniyeden 18 saniyeye düşürüldü.
Noel Baba’nın Sağ Kolu haftalık mağazaya geliyor.
oDüşman gruplarına hasar veren ve onları geri iten patlayıcı hediyeler atar. Cephane harcamaz ama dayanıklılığı çok azdır.
o10 Ocak saat 03.00 ile 17 Ocak saat 03.00 arasında alınabilir.
Mantarlı Tüfek, Fortnite’ın 14 Günü mücadelesinden kazanılabilecek bir ödül olarak geliyor.
oHızlı ateş eden, düşük mermi kapasitesine sahip yarı otomatik bir pompalı tüfek.

Oynanış

X-4 Fırtınakanat düzenlemeleri:
oFırtınakanat’ın çarptığı oyunculara uygulanan geri itme %70 azaltıldı.
oFırtınakanat’ın yapılara çarptığında aldığı hasar %50 arttırıldı.
Yapıların içinden hızlıca geçerken uygulanan çarpma hasarı düşme oranı %50 oranından %25’e düşürüldü.
oFırtınakanat makineli tüfeğinin mermi dağılma oranı %75 arttırıldı.
oFırtınakanat çıkma şansı %100’den %80’e düşürüldü.
Mühimmat Desteği canı düşürülerek (Tekli/Çiftli/Ekipli için sırasıyla) 250/500/750 oldu.

Görevler

Haftalık Fortnite Soğukları Görevi 2: Ateşi Harla
oDüşman dalgaları arasındaki mola süresi çok azalacak. Zamanınızı iyi değerlendirin!
oHaftalık Fortnite Soğukları 2, amaç ödülleri arasında şunlar var:
Görev Sancağı 2
Mantarlı Tüfek
Kar Tanesi Biletleri

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Anahtar Kelimeler:
oyun fortnite güncelleme

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