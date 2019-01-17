Fortnite 7.20 güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games, Fortnite‘ın 7.sezonu için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fortnite 7.10 içerik güncellemesi ile karşımıza çıkan firma, bugün Fortnite 7.20 güncellemesini indirime sundu.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformları için indirime sunulan 7.20 güncellemesi bir takım yenilikler ve performans iyileştirmeleri ile geliyor.

Tek atanlar modu

Yerçekimi normalden daha düşük.

Fırtınanın bekleme süresi de maç boyunca normalden çok daha az olacak şekilde ayarlandı.

Bu oyun modunda yalnızca iki tip silah bulunuyor: Av Tüfekleri ve Keskin Nişancı Tüfekleri.

Yarı Otomatik Keskin Nişancı Tüfekleri ve Zıplatan Kareler bu mod için özel olarak Mahzen’den çıkarıldı.

Oyuncular, oyuna 50 can ile başlayacak ve yalnızca Sargı Bezi kullanarak iyileşebilecek.

Silahlar ve eşyalar

Dürbünlü Altıpatlar

oDestansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.

oOrta Boy Cephane kullanır.

oAtış başına 42/44 hasar verir.

oYer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir.

Planörler eşya olarak eklendi. Bu eşya ile planörünüzü tekrar açabileceksiniz.

oBu eşya çantanızdaki bir yuvayı dolduracak ve normal ganimet kaynaklarından bulunabilecek.

oPlanörünüzü yeniden açmak için Planör eşyasını seçmiş olmanız gerekmeyecek. Bu eşyayı kullanmak için havadayken zıplama tuşuna basmanız yeterli.

Nadirliği: Nadir.

Planörler 10 kullanımlık.

Planörü her açtığınızda bu sayı azalır ve 10 kez kullanıldıktan sonra eşya yok olur.

Sınırlı süreli modlardan birinde oynarken Trambolin ve Pratik Yırtık kullanıldığında veya yeniden doğulduğunda Planör eşyası kullanılmış sayılmaz ve kullanım hakkı harcanmaz.

Yer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda ve Mühimmat Lamalarında bulunabilir.

Mitralyöz ayarlamaları

oFazla ısınma mekaniği eklendi. Yaklaşık 6 saniye boyunca aralıksız ateş edildiğinde hararet yapacak.

oKullanıma hazırlanma süresi %37 kısaltıldı.

oMitralyöz’ün sesi güncellendi.

Nadirlik renk ayarlamaları

oBalonlar, Destansı’yken Nadir oldu.

oKoku Bombası, Destansı’yken Nadir oldu.

oDürbünlü Taarruz Tüfeği, Nadir/Destansı’yken Sıradışı/Nadir oldu.

Aşağıda listelediğimiz silahlar artık Ağır Keskin Nişancı Tüfeği ile aynı mermi yoluna sahip olacak:

oSürgülü Keskin Nişancı Tüfeği

oSusturuculu Keskin Nişancı Tüfeği

oYarı Otomatik Keskin Nişancı Tüfeği

oAv Tüfeği

Silahların ilk atış isabetliliği artık donmuş ayaklarla ilerlerken veya Çelik Halat’ta kayarken de işleyecek.

Dürbünlü Tüfeklerdeki nişan noktası küçültüldü. Böylece nişan noktasının hedefin tam üstünde duruyormuş gibi göründüğü durumlarda atışı isabet ettirememe sorunu hafifletildi.

Tuzak düşme ihtimalinde değişiklikler yapıldı.

oYer ganimetlerinden tuzak çıkma ihtimali %3,98’den %4,73’e çıkarıldı.

oYer ganimetlerinden Sıcacık Kamp Ateşi düşme ihtimali %0,26’dan %0,73’e çıkarıldı.

oGanimet Lamalarından düşme ihtimali 6.63% iken %15,47’ye çıkarıldı.

oTrambolin’in yer ganimetlerinden düşme ihtimali %0,53’ten %0,98’e çıkarıldı.

oGanimet Lamalarından düşme ihtimali 13.25% iken %20,77’ye çıkarıldı.

oZemin Tareti’nin yer ganimetlerinden düşme ihtimali %0,8’den %0,73’e düşürüldü.

oGanimet Lamalarından düşme ihtimali 20.42% iken %15,47’ye düşürüldü.

Küçük kalkan iksirlerinin azami yığın sayısı 10’dan 6’ya düşürüldü.