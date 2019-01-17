TREND

Fortnite 7.20 güncellemesi ile gelen yenilikler

Erdem Aksoy Erdem Aksoy
TEKNOLOJİ  | 17.01.2019 09:42 | Son Güncelleme

Fortnite 7.20 güncellemesi bugün PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil oyuncuların beğenisine sunuldu. Fortnite 7.20 güncellemesi ile gelen öne çıkan tüm yenilikler haberimizde.

Fortnite 7.20 güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games, Fortnite‘ın 7.sezonu için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fortnite 7.10 içerik güncellemesi ile karşımıza çıkan firma, bugün Fortnite 7.20 güncellemesini indirime sundu.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformları için indirime sunulan 7.20 güncellemesi bir takım yenilikler ve performans iyileştirmeleri ile geliyor.

Tek atanlar modu

Yerçekimi normalden daha düşük.
Fırtınanın bekleme süresi de maç boyunca normalden çok daha az olacak şekilde ayarlandı.
Bu oyun modunda yalnızca iki tip silah bulunuyor: Av Tüfekleri ve Keskin Nişancı Tüfekleri.
Yarı Otomatik Keskin Nişancı Tüfekleri ve Zıplatan Kareler bu mod için özel olarak Mahzen’den çıkarıldı.
Oyuncular, oyuna 50 can ile başlayacak ve yalnızca Sargı Bezi kullanarak iyileşebilecek.

Silahlar ve eşyalar

Dürbünlü Altıpatlar
oDestansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.
oOrta Boy Cephane kullanır.
oAtış başına 42/44 hasar verir.
oYer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir.
Planörler eşya olarak eklendi. Bu eşya ile planörünüzü tekrar açabileceksiniz.
oBu eşya çantanızdaki bir yuvayı dolduracak ve normal ganimet kaynaklarından bulunabilecek.
oPlanörünüzü yeniden açmak için Planör eşyasını seçmiş olmanız gerekmeyecek. Bu eşyayı kullanmak için havadayken zıplama tuşuna basmanız yeterli.
Nadirliği: Nadir.
Planörler 10 kullanımlık.
Planörü her açtığınızda bu sayı azalır ve 10 kez kullanıldıktan sonra eşya yok olur.
Sınırlı süreli modlardan birinde oynarken Trambolin ve Pratik Yırtık kullanıldığında veya yeniden doğulduğunda Planör eşyası kullanılmış sayılmaz ve kullanım hakkı harcanmaz.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda ve Mühimmat Lamalarında bulunabilir.
Mitralyöz ayarlamaları
oFazla ısınma mekaniği eklendi. Yaklaşık 6 saniye boyunca aralıksız ateş edildiğinde hararet yapacak.
oKullanıma hazırlanma süresi %37 kısaltıldı.
oMitralyöz’ün sesi güncellendi.
Nadirlik renk ayarlamaları
oBalonlar, Destansı’yken Nadir oldu.
oKoku Bombası, Destansı’yken Nadir oldu.
oDürbünlü Taarruz Tüfeği, Nadir/Destansı’yken Sıradışı/Nadir oldu.
Aşağıda listelediğimiz silahlar artık Ağır Keskin Nişancı Tüfeği ile aynı mermi yoluna sahip olacak:
oSürgülü Keskin Nişancı Tüfeği
oSusturuculu Keskin Nişancı Tüfeği
oYarı Otomatik Keskin Nişancı Tüfeği
oAv Tüfeği
Silahların ilk atış isabetliliği artık donmuş ayaklarla ilerlerken veya Çelik Halat’ta kayarken de işleyecek.
Dürbünlü Tüfeklerdeki nişan noktası küçültüldü. Böylece nişan noktasının hedefin tam üstünde duruyormuş gibi göründüğü durumlarda atışı isabet ettirememe sorunu hafifletildi.
Tuzak düşme ihtimalinde değişiklikler yapıldı.
oYer ganimetlerinden tuzak çıkma ihtimali %3,98’den %4,73’e çıkarıldı.
oYer ganimetlerinden Sıcacık Kamp Ateşi düşme ihtimali %0,26’dan %0,73’e çıkarıldı.
oGanimet Lamalarından düşme ihtimali 6.63% iken %15,47’ye çıkarıldı.
oTrambolin’in yer ganimetlerinden düşme ihtimali %0,53’ten %0,98’e çıkarıldı.
oGanimet Lamalarından düşme ihtimali 13.25% iken %20,77’ye çıkarıldı.
oZemin Tareti’nin yer ganimetlerinden düşme ihtimali %0,8’den %0,73’e düşürüldü.
oGanimet Lamalarından düşme ihtimali 20.42% iken %15,47’ye düşürüldü.
Küçük kalkan iksirlerinin azami yığın sayısı 10’dan 6’ya düşürüldü.

Mobil

Oyuncuların araçlardan inerken yakınlaştırarak nişan almasına sebep olan sorun çözüldü.
Çok fazla inşa etme butonuna dokunarak turbo hızda inşa etmeyi düzelttik.
Mobil cihazlarda oynarken Ana Menü’de grup üyelerinin üzerinde çıkan Arkadaş Ekle butonunun çalışmasını engelleyen sorun çözüldü.
Gösterge Paneli butonu eklendi.
oOyun içi ayarlarda bu butona tıkladığınızda, belirli Gösterge Paneli özelliklerini açma/kapatma ayarlarının bulunduğu sekme açılacak.

Spider-Man Far From Home için ilk trailer!

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Tüm rakiplerine yeşil ışık yaktı!Tüm rakiplerine yeşil ışık yaktı!
2018’in en büyük premium otomobil markası oldu!2018’in en büyük premium otomobil markası oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fortnite 7.20 Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin muradına eriyor!

Putin muradına eriyor!

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony hala PS Vita’yı unutmadı

Sony hala PS Vita’yı unutmadı

Galaxy S10 kılıfları ortaya çıktı

Galaxy S10 kılıfları ortaya çıktı

iPhone 11 böyle görünebilir!

iPhone 11 böyle görünebilir!

Turkcell’e 92 milyon TL ceza kesti!

Turkcell’e 92 milyon TL ceza kesti!

Tüm rakiplerine yeşil ışık yaktı!

Tüm rakiplerine yeşil ışık yaktı!

2018’in en büyük premium otomobil markası oldu!

2018’in en büyük premium otomobil markası oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.