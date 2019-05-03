Fortnite 8.51 ile neler değişti

8.51 güncellemesi ile oyundaki tüm bilinen sorunlar gideriliyor. Ayrıca oyuna Gölge Bombası adında bir eşya da ekleniyor. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil için yayınlanan güncelleme ile düzeltilen hatalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Silahlar ve eşyalar



Gölge Bombası

Gölgelere bürünerek kısa bir süreliğine rakiplerinize görünmez olun.

Etki süresi 6 saniye.

Kullanan kişi etki süresi bitmeye yaklaştıkça görünür olmaya başlar.

Hareket hızınızı artırır; çift zıplama ve duvardan zıplama becerisi kazandırır.

Gölge Bombası etkisinde olan oyuncular saldıramaz, yapı inşa edemez veya ganimet toplayamaz.

Nadirlik: Sıradışı

Çantada azami 6 tane taşınabilir.

Yer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve mühimmat lamalarında bulunabilir.

Oynanış



Sırt roketleri çıkarmaları gerektiğinden daha fazla ses çıkartıyordu.

Arayüz



Azmin Zaferi kullanıcı yüzü animasyonu, dirilmenin açık olduğu sınırlı süreli modlarda tüm oyuncular için gözüküyordu.

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