Fortnite 8.51 ile neler değişti

8.51 güncellemesi ile oyundaki tüm bilinen sorunlar gideriliyor. Ayrıca oyuna Gölge Bombası adında bir eşya da ekleniyor. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil için yayınlanan güncelleme ile düzeltilen hatalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Silahlar ve eşyalar
Gölge Bombası
Gölgelere bürünerek kısa bir süreliğine rakiplerinize görünmez olun.
Etki süresi 6 saniye.
Kullanan kişi etki süresi bitmeye yaklaştıkça görünür olmaya başlar.
Hareket hızınızı artırır; çift zıplama ve duvardan zıplama becerisi kazandırır.
Gölge Bombası etkisinde olan oyuncular saldıramaz, yapı inşa edemez veya ganimet toplayamaz.
Nadirlik: Sıradışı
Çantada azami 6 tane taşınabilir.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve mühimmat lamalarında bulunabilir.
Oynanış
Sırt roketleri çıkarmaları gerektiğinden daha fazla ses çıkartıyordu.
Arayüz
Azmin Zaferi kullanıcı yüzü animasyonu, dirilmenin açık olduğu sınırlı süreli modlarda tüm oyuncular için gözüküyordu.
Orta segment model almak isteyenlere akıllı telefon tavsiyesi
Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği
Vahşice öldürmüştü! Savunması pes dedirtti
Ramazan'a ne kadar hazırsınız? Bu önerilere dikkat!
Altınkale, Pamukkale’ye kardeş olacak
Sağlık açısından kimler oruç tutmamalı?
Türkiye'deki bu adayı görenler hayran kalıyor!
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum