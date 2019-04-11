Fortnite Battle Royale'e Takım Arkadaşını Canlandırma İmkanı Geldi

Fortnite oyuncularının özellikle Apex Legends'ın çıkışının ardından talep ettiği önemli bir özellik olan "canlandırma" v8.30 güncellemesiyle oyuna eklenmiş oldu. Artık bir Canlandırma Minibüsü yardımıyla takım arkadaşlarınızı hayata döndürebileceksiniz.
Canlandırma Minibüsleri haritanın başlıca bölgelerine yerleştirildi.
Takım üyeleri artık avlandığında Canlandırma Kartı düşürecek. Bu kart diğer takım arkadaşları tarafından alınabilecek.
Canlandırma Minibüsleri ve Kartları, Tekli modda, büyük takımlı SSM’lerde ve yeniden doğma özelliğinin bulunduğu modlarda devre dışı olacak.
Canlandırma Kartları, yere düştükten sonra 90 saniye yok olmayacak.
Yerden alma süresi: 0,5 saniye.
Canlandırma Minibüsü’ne Canlandırma Kartlarını verdikten sonra kartını aldığınız takım arkadaşlarınızın hepsi birer birer mücadeleye döner.
Toplanan Canlandırma Kartları, kartı kimin aldığı fark etmeksizin herhangi bir takım üyesi tarafından minibüslere götürülebilir.
Etkileşim süresi: 10 saniye.
Canlandırma Minibüsleri haritanın başlıca bölgelerine yerleştirildi.
Takım üyeleri artık avlandığında Canlandırma Kartı düşürecek. Bu kart diğer takım arkadaşları tarafından alınabilecek.
Canlandırma Minibüsleri ve Kartları, Tekli modda, büyük takımlı SSM’lerde ve yeniden doğma özelliğinin bulunduğu modlarda devre dışı olacak.
Canlandırma Kartları, yere düştükten sonra 90 saniye yok olmayacak.
Yerden alma süresi: 0,5 saniye.
Canlandırma Minibüsü’ne Canlandırma Kartlarını verdikten sonra kartını aldığınız takım arkadaşlarınızın hepsi birer birer mücadeleye döner.
Toplanan Canlandırma Kartları, kartı kimin aldığı fark etmeksizin herhangi bir takım üyesi tarafından minibüslere götürülebilir.
Etkileşim süresi: 10 saniye.
İki yeni Sınırlı Süreli Mod ve bol miktarda hata düzeltmesinin de bulunduğu güncellemenin bütün ayrıntıları burada.
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