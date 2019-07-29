16 yaşında oyun oynarak 16 milyon dolar kazandı!

Rekor ödülü kazanan 16 yaşındaki Kyle Giersdorf, turnuvanın bireysel yarışma birincisi oldu.

Giersdorf, oyun dünyasında, "Bugha" ismiyle tanınıyor.

Fortnite Dünya Kupası'nın toplam 30 milyon dolarlık ödülü, bir e-spor etkinliğinde dağıtılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

Turnuvanın finali, New York kentinde, ABD Açık Tenis Turnuvasının da oynandığı 23 bin kişi kapasiteli Arthur Ashe Stadyumu'nda oynandı.

New York'taki Dünya Kupası finalleri, 2019'da milyar dolarlık sektörler arasına gireceği hesaplanan e-spor dünyası için bir mihenk taşı olarak kabul ediliyor.

Ağustos ayında yapılacak "Uluslararası" isimli turnuvada dağıtılacak para ödülü miktarının, bu finallerin de üzerine çıkması bekleniyor.

Fortnite Finalleri'nde toplam 100 oyuncu, büyük bilgisayar ekranlarında birbirleriyle mücadele etti.

Ancak elemelere toplam 40 milyon oyuncu katıldı ve her biri, 10 hafta süresince finallere kalmaya çalıştı.

Toplam 30 ülkenin temsil edildiği turnuvada, 70 oyuncu ABD, 14 Fransa, 11'de İngiltere adına yarıştı.