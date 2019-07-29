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16 yaşında oyun oynarak 16 milyon dolar kazandı!

BBC BBC
29.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde yapılan Fortnite Dünya Kupası finallerinde, Amerikalı bir genç 3 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon lira) ödül kazanarak bu alanda rekor kırdı.

16 yaşında oyun oynarak 16 milyon dolar kazandı!

Rekor ödülü kazanan 16 yaşındaki Kyle Giersdorf, turnuvanın bireysel yarışma birincisi oldu.

Giersdorf, oyun dünyasında, "Bugha" ismiyle tanınıyor.

Fortnite Dünya Kupası'nın toplam 30 milyon dolarlık ödülü, bir e-spor etkinliğinde dağıtılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

Turnuvanın finali, New York kentinde, ABD Açık Tenis Turnuvasının da oynandığı 23 bin kişi kapasiteli Arthur Ashe Stadyumu'nda oynandı.

New York'taki Dünya Kupası finalleri, 2019'da milyar dolarlık sektörler arasına gireceği hesaplanan e-spor dünyası için bir mihenk taşı olarak kabul ediliyor.

Ağustos ayında yapılacak "Uluslararası" isimli turnuvada dağıtılacak para ödülü miktarının, bu finallerin de üzerine çıkması bekleniyor.

Fortnite Finalleri'nde toplam 100 oyuncu, büyük bilgisayar ekranlarında birbirleriyle mücadele etti.

Ancak elemelere toplam 40 milyon oyuncu katıldı ve her biri, 10 hafta süresince finallere kalmaya çalıştı.

Toplam 30 ülkenin temsil edildiği turnuvada, 70 oyuncu ABD, 14 Fransa, 11'de İngiltere adına yarıştı.

FİNAL OYUNU NASIL OYNANDI?

Finalde 100 oyuncunun karakterleri, bırakıldıkları bir adada birbirleriyle savaştılar ve en son kalan oyuncu turnuvayı kazandı.

200 milyon kayıtlı oyuncusu olan Fortnite ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak oyuncular, oyun içinde para harcayabiliyor.

Fortnite'ın yapımcısı Epic Games tarafından organize edilen Dünya Kupası'nda bütün finalistler eve en azından 50 bin dolarla dönüyor.

Oyun İngiltere'de de tartışma konusu oldu.

PRENS HARRY'DEN YASAKLANSIN ÇAĞRISI

Geçen ay içinde, bir grup parlamenter, yapımcı Epic Games'in oyuncuların yaşlarını doğrulamak için yeterince adım atıp atmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Prens Harry de "bağımlılık yaratmak üzere" yaratıldığını söylediği oyunun yasaklanması çağrısı yaptı.

Firma adına açıklama yapan Canon Pence, şirket çalışanlarının Prens Harry'nin açıklamasına "içerlediğini" söyledi.

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fortnite Dünya Kupası abd New York

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