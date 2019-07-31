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Fortnite Dünya Kupası’nda 3 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu

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TEKNOLOJİ  | 31.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Günümüzde artık oyun oynayarak da para kazanılabiliyor. Hem de öyle küçük meblağlar değil. Artık e-spor kategorisindeki bir oyunu sağlam şekilde oynayabiliyorsanız, milyon dolarlar kazanmamanız için hiç bir engel yok.

Fortnite Dünya Kupası’nda 3 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu

Son dönemde e-spor turnuvalarında hatırı sayılır paraların dağıtılmasına alıştık. Fakat geçtiğimiz günlerde Fortnite öyle bir ödül dağıttı ki adeta dudak uçuklattı.

Yapımcı ekip Epic Games, Dünya Kupası organizasyonunda 3 gün içerisinde 30 milyon dolar ödül dağıttı. Bu pastadan en büyük pay ise 16 yaşındaki Kyle “Bugha” Giersdor isimli oyuncunun oldu. Genç oyuncu henüz 16 yaşında 3 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Dipnot olarak hatırlatalım. Bu ödül pek çok büyük tenis organizasyonunda birinciye verilen ödülden daha fazla. Yani Giersdor, Federer, Nadal gibi isimlerden daha çok kazandı diyebiliriz.

Önümüzdeki aylarda Dota 2 için de benzer şekilde devasa ödüle sahip bir organizasyon düzenlenecek. Bahse konu organizasyonda Valve’in 30 milyon doların üzerinde bir ödül dağıtması bekleniyor.

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fortnite e-spor

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