Mynet Trend

Fortnite PC sistem gereksinimleri değişiyor!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 22.06.2019 18:03 | Son Güncelleme

Epic Games, 10. sezon ile birlikte Fortnite PC sistem gereksinimlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Fortnite PC sistem gereksinimleri değişiyor!

Yapılan açıklamaya göre, oyun artık minimum DirectX 11 destekleyen ekran kartlarıyla çalışacak. Açıklama şöyle: "10. Sezon'dan itibaren Fortnite'ı PC'de oynayabilmek için PC'nizin Microsoft DirectX 11'i destekleyen bir ekran kartına sahip olması gerekecek.

DirectX 11'i destekleyen ekran kartı aslında Fortnite'ın sistem gereksinimleri içerisinde hep vardı ama daha eski ekran kartlarıyla oynayan oyuncularımızı da çevrimiçi olarak desteklemeye devam ediyorduk; her şey oyun keyfiniz içindi!

Fakat 10. Sezon'dan itibaren Fortnite, yukarıda bahsettiğimiz özelliği desteklemeyen eski ekran kartlarıyla uyumlu çalışmayacak. Böylece biz de, Fortnite deneyimini tüm oyuncularımız için daha da iyi hale getirmek adına geliştirme ve test etme çalışmalarımıza odaklanabileceğiz."

Açıklamadan da anlaşılabileceği gibi, resmi olarak zaten DirectX 11 destekli bir kart gerekiyordu ancak Epic Games daha alt modellerin de oyunu oynayabilmesini sağlıyordu. Ancak bu durum değişiyor artık.

Bu değişikliğin 10. sezonun sonunda aktif hale gelmesi bekleniyor.
Conan Unconquered Sistem Gereksinimleri

Tag: battle royale, ekran kartı, Epic Games, Fortnite, PC, sistem gereksinimleri

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Toyota trajik ölümlerin önüne geçecek!Toyota trajik ölümlerin önüne geçecek!
Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
battle royale ekran kartı Epic Games fortnite pc sistem gereksinimleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

İmamoğlu'nun mitinglerde kullandığı şarkı mahkemelik oldu

İmamoğlu'nun mitinglerde kullandığı şarkı mahkemelik oldu

Mehmet Günsür kime oy vereceğinin sinyalini verdi!

Mehmet Günsür kime oy vereceğinin sinyalini verdi!

Uzmanlardan Trabzon açıklaması: Deniz suyu aniden ısındı

Uzmanlardan Trabzon açıklaması: Deniz suyu aniden ısındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toyota trajik ölümlerin önüne geçecek!

Toyota trajik ölümlerin önüne geçecek!

Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı

Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı

Huawei Nova 5 Pro : Orta segment fiyat, üst segment performans

Huawei Nova 5 Pro : Orta segment fiyat, üst segment performans

Huawei P30’a yakından bakıyoruz

Huawei P30’a yakından bakıyoruz

Huawei yeni bir yonga ile ortaya çıktı

Huawei yeni bir yonga ile ortaya çıktı

Xbox Project Scarlett tek konsol olacak!

Xbox Project Scarlett tek konsol olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.