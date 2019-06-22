Fortnite PC sistem gereksinimleri değişiyor!

Yapılan açıklamaya göre, oyun artık minimum DirectX 11 destekleyen ekran kartlarıyla çalışacak. Açıklama şöyle: "10. Sezon'dan itibaren Fortnite'ı PC'de oynayabilmek için PC'nizin Microsoft DirectX 11'i destekleyen bir ekran kartına sahip olması gerekecek.

DirectX 11'i destekleyen ekran kartı aslında Fortnite'ın sistem gereksinimleri içerisinde hep vardı ama daha eski ekran kartlarıyla oynayan oyuncularımızı da çevrimiçi olarak desteklemeye devam ediyorduk; her şey oyun keyfiniz içindi!

Fakat 10. Sezon'dan itibaren Fortnite, yukarıda bahsettiğimiz özelliği desteklemeyen eski ekran kartlarıyla uyumlu çalışmayacak. Böylece biz de, Fortnite deneyimini tüm oyuncularımız için daha da iyi hale getirmek adına geliştirme ve test etme çalışmalarımıza odaklanabileceğiz."

Açıklamadan da anlaşılabileceği gibi, resmi olarak zaten DirectX 11 destekli bir kart gerekiyordu ancak Epic Games daha alt modellerin de oyunu oynayabilmesini sağlıyordu. Ancak bu durum değişiyor artık.

Bu değişikliğin 10. sezonun sonunda aktif hale gelmesi bekleniyor.

Conan Unconquered Sistem Gereksinimleri

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