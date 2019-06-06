Fortnite v9.20 güncellemesiyle oyuna fırtına balonu geliyor

Yeni silahın ayrıntıları şöyle:
Bu atılabilir eşya bir yere değdiğinde patlayarak kubbe şeklinde bir alan oluşturur.
Kubbe, fırtınanın içine atıldığında güvenli bir bölge oluşturur.
Kubbe, güvenli bölgedeyken atıldığında fırtına bölgesi oluşturur.
Fırtına Balonu, o anki fırtınayla aynı oranda hasar verir.
Bölge 20 saniye sonra kaybolur.
Destansı nadirlikte bulunur.
Yer ganimetlerinde, sandıklarda veya otomatlarda bulunabilir.
Tek tek düşer.
Bir yuvada en fazla 1 tane taşınabilir.
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