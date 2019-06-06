Mynet Trend

Fortnite v9.20 güncellemesiyle oyuna fırtına balonu geliyor

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 06.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Epic Games, Fortnite v9.20 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle oyuna Fırtına Balonu geliyor.

Fortnite v9.20 güncellemesiyle oyuna fırtına balonu geliyor

Yeni silahın ayrıntıları şöyle:

Bu atılabilir eşya bir yere değdiğinde patlayarak kubbe şeklinde bir alan oluşturur.

Kubbe, fırtınanın içine atıldığında güvenli bir bölge oluşturur.

Kubbe, güvenli bölgedeyken atıldığında fırtına bölgesi oluşturur.

Fırtına Balonu, o anki fırtınayla aynı oranda hasar verir.

Bölge 20 saniye sonra kaybolur.

Destansı nadirlikte bulunur.

Yer ganimetlerinde, sandıklarda veya otomatlarda bulunabilir.

Tek tek düşer.

Bir yuvada en fazla 1 tane taşınabilir.

640xauto (5)

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
The Last of Us ve Uncharted PS3 sunucuları kapatılıyorThe Last of Us ve Uncharted PS3 sunucuları kapatılıyor
Battlefield 5'e altı yeni harita geliyor!Battlefield 5'e altı yeni harita geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fortnite

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Last of Us ve Uncharted PS3 sunucuları kapatılıyor

The Last of Us ve Uncharted PS3 sunucuları kapatılıyor

Battlefield 5'e altı yeni harita geliyor!

Battlefield 5'e altı yeni harita geliyor!

1000 TL altı en iyi telefonlar

1000 TL altı en iyi telefonlar

1500 TL altına alınabilecek akıllı telefonlar

1500 TL altına alınabilecek telefonlar

Rendeyi anımsatan yeni Mac Pro mercek altında

Rendeyi anımsatan yeni Mac Pro mercek altında

Samsung Galaxy J7 Pro Android Pie güncellemesi sonunda geldi

Samsung Galaxy J7 Pro Android Pie güncellemesi sonunda geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.