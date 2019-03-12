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Fortnite zirvedeki yerini kaptırdı!

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TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

Oyun sektöründeki rekabet gün geçtikçe biraz daha artıyor. Oyun severler artık senaryosu ağır basan yapımlar yerine, online tabanlı diğer oyuncular ile kozlarını paylaşabilecekleri yapımları tercih ediyorlar. Bu yapımların geneli ise F2P tarzındaki yapımlardan oluşuyor.

Fortnite zirvedeki yerini kaptırdı!

Şu anda dünya üzerinde en çok oynanan e-spor oyunlarına baktığımızda zirvenin F2P tarzı yani ücretsiz oyunlardan oluştuğunu görüyoruz. LoL, DOTA 2, CS Global Offensive, Fortnite ve Apex Legends bu oyunlardan bazıları.

Son dönemde ise PUBG, Fortnite ve Apex Legends gibi isimlerin ön plana çıktığını söylemek mümkün. Özellikle geçtiğimiz yıl ve bu yılın şimdiye kadarki bölümünde Fortnite ve Apex Legends’ın her anlamda zirve ortağı oldukları inkar edilemez.

Epic Games imzalı yapım geçtiğimiz yıl 12 ayın 11’inde Twitch’te en çok izlenen oyundu. Nitekim bu durum 2019’da da değişmedi. Ta ki Apex Legends oyun severlerin beğenisine sunulana kadar. Hızlı bir şekilde kullanıcı kitlesini genişleten yapım, Twitch yayınlarında da liderliği rakibinden almayı başardı. Geçtiğimiz ayı Apex Legends, Twitch’in en çok izlenen oyunu oldu. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da iki yapım arasındaki rekabet devam edecektir. Malum ikisi de F2P tarzında yapımlar. Ayrıca iki oyunun da muazzam bir oyuncu kitlesi mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
fortnite oyun F2P

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