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  4. Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerinden daha eskidir?

Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerinden daha eskidir?

19.11.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster" programında yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL'lik, "Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerinden daha eskidir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...

Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerinden daha eskidir?

Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerinden daha eskidir?

A) Bilinen ilk ağaç
B) Bilinen ilk dinozor
C) Bilinen ilk köpek balığı
D) Bilinen ilk kemirgen

Doğru cevap "C" seçeneği.

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Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
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