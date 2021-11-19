Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster" programında yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL'lik, "Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerinden daha eskidir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...
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