Fotoğraf performansı en iyi olan telefonlar

Hali hazırda günümüzde giriş segmentinde yer alan basit bir modelde bile çift ana kameraya rastlamak mümkün.
Üreticilerin kamera tarafında bu kadar önem vermesinin temel nedeni ise tüketicilerin talebinden ibaret. Artık yeni bir akıllı telefon almayı düşünenlerin baktığı ilk kriter kamera diyebiliriz. Hal böyle olunca üretici firmalar da kamera özelliklerine ayrı bir önem veriyorlar.
Huawei Mate 30 Pro 5G
Kamera Özellikleri: 40 MP, 8 MP, 40 MP Arka, 32 MP ön
Fotoğraf Puanı: 134
Huawei Mate 30 Pro
Kamera Özellikleri: 40 MP, 8 MP, 40 MP Arka, 32 MP ön
Fotoğraf Puanı: 132
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Kamera Özellikleri: 108 MP, 12 MP, 5 MP , 20 MP, 2 MP
Fotoğraf Puanı: 130
Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Kamera Özellikleri: 12 MP, 12 MP, 16 MP Arka, 8 MP ön
Fotoğraf Puanı: 126
Apple iPhone 11 Pro Max
Kamera Özellikleri: 12 MP, 12 MP, 12 MP Arka, 12 MP ön
Fotoğraf Puanı: 124
Huawei nova 5T inceleme. Toplamda 5 kamera!
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