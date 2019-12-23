Fotoğraf performansı en iyi olan telefonlar

Hali hazırda günümüzde giriş segmentinde yer alan basit bir modelde bile çift ana kameraya rastlamak mümkün.

Üreticilerin kamera tarafında bu kadar önem vermesinin temel nedeni ise tüketicilerin talebinden ibaret. Artık yeni bir akıllı telefon almayı düşünenlerin baktığı ilk kriter kamera diyebiliriz. Hal böyle olunca üretici firmalar da kamera özelliklerine ayrı bir önem veriyorlar.

Huawei Mate 30 Pro 5G

Kamera Özellikleri: 40 MP, 8 MP, 40 MP Arka, 32 MP ön

Fotoğraf Puanı: 134

Huawei Mate 30 Pro

Kamera Özellikleri: 40 MP, 8 MP, 40 MP Arka, 32 MP ön

Fotoğraf Puanı: 132

Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

Kamera Özellikleri: 108 MP, 12 MP, 5 MP , 20 MP, 2 MP

Fotoğraf Puanı: 130

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Kamera Özellikleri: 12 MP, 12 MP, 16 MP Arka, 8 MP ön

Fotoğraf Puanı: 126

Apple iPhone 11 Pro Max

Kamera Özellikleri: 12 MP, 12 MP, 12 MP Arka, 12 MP ön

Fotoğraf Puanı: 124

Huawei nova 5T inceleme. Toplamda 5 kamera!



