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Fotoğraf performansı en iyi olan telefonlar

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Son dönemde akıllı telefonların kamera anlamında ciddi şekilde evrim geçirdiğini söyleyebiliriz. 2017'ye kadar tek kameralı modeller revaçtayken, 2018 ve 2019'da iki, üç, dört ve hatta beş ana kameraya sahip modeller trend oldu.

Fotoğraf performansı en iyi olan telefonlar

Hali hazırda günümüzde giriş segmentinde yer alan basit bir modelde bile çift ana kameraya rastlamak mümkün.
Üreticilerin kamera tarafında bu kadar önem vermesinin temel nedeni ise tüketicilerin talebinden ibaret. Artık yeni bir akıllı telefon almayı düşünenlerin baktığı ilk kriter kamera diyebiliriz. Hal böyle olunca üretici firmalar da kamera özelliklerine ayrı bir önem veriyorlar.

Huawei Mate 30 Pro 5G
Kamera Özellikleri: 40 MP, 8 MP, 40 MP Arka, 32 MP ön
Fotoğraf Puanı: 134

Huawei Mate 30 Pro
Kamera Özellikleri: 40 MP, 8 MP, 40 MP Arka, 32 MP ön
Fotoğraf Puanı: 132

Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Kamera Özellikleri: 108 MP, 12 MP, 5 MP , 20 MP, 2 MP
Fotoğraf Puanı: 130

Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Kamera Özellikleri: 12 MP, 12 MP, 16 MP Arka, 8 MP ön
Fotoğraf Puanı: 126

Apple iPhone 11 Pro Max
Kamera Özellikleri: 12 MP, 12 MP, 12 MP Arka, 12 MP ön
Fotoğraf Puanı: 124

Huawei nova 5T inceleme. Toplamda 5 kamera!


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Anahtar Kelimeler:
#fotoğraf akıllı telefon kamera telefon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şuanda dünyanın en iyi telefonu işlemcisi ve kamerası dahil olmak üzere xiaomi mi mix alpha dır .
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