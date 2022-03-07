Fotoğrafı Instagram tarafından pornografik bulunup kaldırılan Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında ve nerelidir?

Eda Taşpınar, sosyal medyada cesur olan ünlü isimlerden biridir. Taşpınar, herkesin çok konuşacağı yeni bir paylaşımda bulundu. Eda Taşpınar, belden aşağısı çıplak olan ve cinsel organını fincanla kapadığı bir pozunu Instagram hesabından paylaştı. Eda Taşpınar'ın bu paylaşımını Instagram pornografik buldu. Eda Taşpınar'ın kim olduğuna dair detayları haberimizde yer verdik...

Eda Taşpınar'ın pornografik bulunan paylaşımı;

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınara, 1 Mayıs 1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eda Taşpınar, 1.74 boyundadır. Taşpınar, çocukluğu Moda Deniz Kulübü’nde geçti. Ünlü isim, 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleştiler. Eda Taşpınar, Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye geldi ve Robert Kolej’de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı ve London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul’a döndü.

Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün Başkanıdır. Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontunç, Eda Taşpınar’ın dedesidir. Ünlü modacı Eda Taşpınar, Londra’da Central School of St.Martins’de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Maxmara gibi dünyaca ünlü birçok markada çalışmıştır.Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkanı’nı kurdu ve kendi adını taşıyan markası çatısının altında güneş yağları, at kuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.

