16 yıl bulimia ile savaştı! Ne diyet ne iğne… 18 kiloyu böyle verdi

16 yıl boyunca yeme bozukluğuyla savaşan ABD’li uzman, ne diyet yaptı ne de zayıflama iğnesi kullandı. 18 kilo verip hayatının en fit haline ulaşan kadın, “Sober Eating” adını verdiği yöntemle yemekle kurduğu duygusal bağı değiştirdiğini ve asıl sırrın yasaklarda değil, bilinçli tercihlerde olduğunu söylüyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’li beslenme uzmanı, 16 yaşından 31 yaşına kadar bulimia ile mücadele etti. Yıllarca tıkınırcasına yeme ve ardından kusma döngüsünün içinde kalan kadın, en yüksek kilosunun 68 kilo (150 lb) olduğunu söyledi. 45 yaşında ise hayatının en fit dönemini yaşadığını ve 50 kiloya (110 lb) düştüğünü belirtti.

“DİYET YAPMADIM, ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANMADIM”

Kilo verirken ne zayıflama iğnesi ne de katı diyetler kullandığını vurgulayan uzman, çözümü “Sober Eating (Ayık Yeme)” adını verdiği yöntemle bulduğunu anlattı. Bu yaklaşımın yasak listeleri içermediğini, temel amacın yemekle kurulan duygusal bağı değiştirmek olduğunu söyledi.

Ona göre sorun yemek değil, duygularla baş etmek için yemeğe sarılmak.

“YEMEK GÜÇ DEĞİL, TERCİH MESELESİ”

Sober Eating felsefesinde katı kurallar yok. “Pasta yiyebilirsin ama her canın istediğinde değil” diyen uzman, önemli olanın suçluluk duymadan bilinçli karar vermek olduğunu ifade etti.

Yöntem üç aşamadan oluşuyor:

*Dürtüyü fark etmek ve hemen teslim olmamak

*Duyguları bastırmadan kabul etmek

*Hayat zorlaştığında bile dengeyi korumak

