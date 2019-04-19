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Fotoğraflar Marmaris'ten geldi! Plajlar doldu

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YAŞAM  | 19.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Marmaris'te güzel havayı gören yerli ve yabancı turistler, plajları doldurdu. Güneşli havanın hakim olduğu Marmaris'te hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece olarak ölçüldü.

Fotoğraflar Marmaris'ten geldi! Plajlar doldu

Marmaris'te güzel havayı fırsat bilen yerli- yabancı turistler, plajlara akın etti. Bazı kişiler, şezlonglarına uzanarak, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denize girdi. Sahil yolları ise yürüyüş ve spor yapanlarla doldu. Otel havuzlarında da plajları aratmayan kalabalık oluştu. Tatilciler, havuzda çocuklarıyla oyunlar oynadı. Havuz kenarına çekilen şezlonglara uzananlar, nisan güneşinin keyfini çıkardı. Kimileri ise şemsiye altında kitap okumayı tercih etti.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde devam edeceğini, hafta sonuna kadar artışların olacağını belirtti. Güneşli havanın hakim olduğu Marmaris'te hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece olarak ölçüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris plaj

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