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FOX Networks Group’tan görkemli davet! Ünlü isimler buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 00:30 | Son Güncelleme

FOX Networks Group bünyesinde yer alan FOX, FOXLIFE, FX, FOXCRIME, NATIONAL GEOGRAPHIC, NAT GEO WILD, NAT GEO PEOPLE, 24KITCHEN, BABYTV ve FOXSPORTS kanallarında izleyiciyle buluşacak olan dizi ve programlar, geçtiğimiz akşam Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus Oteli’nde yeni sezon için düzenlenen özel bir partiyle tanıtıldı.

FOX Networks Group’tan görkemli davet! Ünlü isimler buluştu

Geceye, iş ve medya dünyasından çok sayıda değerli ismin yanı sıra Fox TV'nin ünlü ekran yüzleri ve dizilerdeki başrol oyuncuları katıldı.

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Görkemli geceye, “Bizim Hikaye” dizisinin oyuncuları Hazal Kaya, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade ve Yağız Can Konyalı, reyting rekorları kırmaya devam eden “Kadın” dizisinin başarılı oyuncuları Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar, Caner Cindoruk, Ahu Yağtu, Ece Özdikici, Ayça Erturan ve Gökçe Eyüboğlu, “Bir Deli Rüzgar” dizisinin oyuncularından Hatice Aslan ve Pınar Deniz, yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan “Hayat Gibi” dizisinin oyuncularından Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Elçin Afacan ve Alper Saldıran, “Yasak Elma” dizisinin oyuncuları Şevval Sam, Eda Ece, Onur Tuna ve Sevda Erginci, “4N1K” projesinin oyuncuları Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş ile FOX ekranının sevilen yüzleri Zuhal Topal, İlker Ayrık, Memet Özer ve Fatih Portakal gibi birbirinden çok sevilen isimler de katılım gösterdi.

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Güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel gecenin sunuculuğunu üstlenirken, FNG Genel Müdürü Cenk Soner konuşmasında FOX Networks Group’un başarılı bir yılı daha geride bıraktığından iş ortaklarına teşekkürlerini aktardı ve sektörün içerisinde bulunduğu zorlu duruma vurgu yaparak, “Bu süreci hepbirlikte, el ele vererek atlatacağımıza eminiz. Yeter ki herkes birbirine yeterli desteği versin.” dedi.

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FNG Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu ise FNG’nin yeni projelerinden bahsetti, sektöre her daim yenilikler getirme ve pazarı büyütme amacında olduklarını davetlilere aktardı.
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Gecede Türkiye’nin Süperstar’ı Ajda Pekkan sevilen şarkılarıyla geceye renk kattı, tüm misafirlere keyifli anlar yaşattı.
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fox tv FOX Networks Group

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