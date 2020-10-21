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Fox TV'de yayınlanan O Hayat Benim dizisi Romanya'ya uyarlanıyor

21.10.2020 20:37 | Son Güncelleme:
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Fox TV'de yayınlanan O Hayat Benim dizisi Romanya'ya uyarlanıyor

Geçtiğimiz yıl Calinos Entertainment tarafından formatı Romanya’ya satılan “O Hayat Benim” dizisi, “Adela” adı altında Romanyalı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ruxandra Ion ve ekibi tarafından kaleme alınan, prodüksiyonunu Antena 1’e bağlı Dream Film prodüksiyon şirketinin üstlendiği dizide; Alexandru Dunaev Keremcem’in, Mara Oprea Ezgi Asaroğlu’nun ve Oana Mosneagu Ceren Moray’ın canlandırdığı karakterlere hayat verecek.

Adela (2)

Dizinin kadrosunda ayrıca Anca Sigartau, Marian Ralea ve Paul Andronic gibi başarılı isimler de yer alacak.

Adela (1)
Türkiye’de birbirinden heyecanlı 4 sezon ve 131 bölümle büyük beğeni toplayan, Pastel Film imzalı FOX’un sevilen dizilerinden “O Hayat Benim”in uyarlamasının çekimleri Romanya’da son hız devam ediyor.

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