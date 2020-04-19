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FOX TV'den dikkat çeken uygulama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 22:03 | Son Güncelleme

'Sayenizde Umut Hep Var' mesajıyla izleyiciyle buluşan reklam kapakları ile Türkiye'yi de etkisi altına alan Koronavirüs döneminde çalışan tüm kişilere teşekkür ediliyor.

FOX TV'den dikkat çeken uygulama!

FOX bugüne kadar dizi oyuncularına ve ekran yüzlerine yer verdiği reklam kapaklarını, zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmadığı bu dönemde, çalışmaya devam etmek durumunda kalan meslek gruplarına ayırdı.

'Sayenizde Umut Hep Var' mesajıyla izleyiciyle buluşan reklam kapakları ile bu dönemde çalışan tüm kişilere teşekkür ediliyor.

Televizyon kanalı ayrıca yayınladığı alt bantlarla da sürecin sağlıkla geçmesi için özenli davranan tüm vatandaşlara dikkat çekiyor.

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Salgınla mücadele edilen bu süreçte iletişimini #UmutHepVar etiketiyle sürdüren FOX’un uygulaması, sosyal medyada beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
fox tv, koronavirüs,

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