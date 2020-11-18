Fox TV’den sürpriz hamle! Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizileri gün değiştirdi!

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin final kararı aldığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlamıştı. Yaz aylarında seyircisine merhaba diyen ve büyük bir beğeni toplayan dizi reytinglerindeki ani düşüş kanal yönetimini harekete geçirdi. Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değiştirildi. Dizinin yeni bölümü Cumartesi günleri ekrana gelecek.

GÜNLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Bige Önal, Melisa Döngel ve Elif Afacan gibi isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi Cumartesi günü yayın hayatına devam edecek. Fox TV'de çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı artık cumartesi akşamları ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı'nın 19. yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi günü Fox TV ekranlarında olacak.

Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktarü Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan, Menderes Samancılar, İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrollerini paylaştığı Zümrüdüankda dizisi ise Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Zümrüdüanka ise 18 Kasım Çarşamba tekrar bölümüyle; 25 Kasım Çarşamba yeni bölümüyle seyircisinin karşısında olacak.



