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Fox TV’den sürpriz hamle! Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizileri gün değiştirdi!

18.11.2020 11:04 | Son Güncelleme:
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Fox TV’den sürpriz hamle! Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizileri gün değiştirdi!

Reyting savaşlarında dizilerin arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin Çarşamba günlerini domine etmesi üzerine Fox TV karşı hamle yaptı. Kanal Çarşamba günkü yayın akışında değişikliğe gitti.

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin final kararı aldığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlamıştı. Yaz aylarında seyircisine merhaba diyen ve büyük bir beğeni toplayan dizi reytinglerindeki ani düşüş kanal yönetimini harekete geçirdi. Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değiştirildi. Dizinin yeni bölümü Cumartesi günleri ekrana gelecek.

TV yayın akışı 18 Kasım 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 18 Kasım 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

GÜNLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

sen çal kapımı

Oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Bige Önal, Melisa Döngel ve Elif Afacan gibi isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi Cumartesi günü yayın hayatına devam edecek. Fox TV'de çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı artık cumartesi akşamları ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı'nın 19. yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi günü Fox TV ekranlarında olacak.

zümrüdüanka

Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktarü Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan, Menderes Samancılar, İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrollerini paylaştığı Zümrüdüankda dizisi ise Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Zümrüdüanka ise 18 Kasım Çarşamba tekrar bölümüyle; 25 Kasım Çarşamba yeni bölümüyle seyircisinin karşısında olacak.

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