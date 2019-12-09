Fox TV'den Yemekteyiz ve Zuhal Topal'la Sofrada açıklaması

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile Zuhal Topal arasındaki format hırsızlığı davasında taraflardan biri olan FOX TV yazılı bir açıklama yaparak, sürece ilişkin görüşlerini duyurdu. İşte FOX'tan yapılan o açıklama: Kamuoyunun Dikkatine: “Zuhal Topal’la Sofrada” programı hakkında son günlerde basında ve sosyal medyada FOX’a yöneltilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Süreç hakkında kamuoyuna yanlış bilgi verildiği ve bu durumun da yanıltıcı sonuçlara neden olacağı görülmüş olup, söz konusu haberle ilgili olarak kamuoyunu doğru şekilde aydınlatmak amacıyla şirketimiz adına bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. FOX’ta yayınlanan “Zuhal Topal’la Sofrada” program formatının TV8’de yayınlanan “Yemekteyiz” programından çalınmış olması iddiaları doğru değildir. “Zuhal Topal’la Sofrada” programı, Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş.’ye ait, yurt dışında da yayınlanan “Momsters” formatının bir uyarlamasıdır. Tüm format lisanslama işlemleri, programın yapımcısı Dual Film Yapım ve Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülmüş ve programın kanalımızda yayınlanması amacıyla gerekli tüm ödemeler yapılarak, hak devirleri sağlanmıştır. “Yemekteyiz” programı ise ITV Global Entertainment Limited (“ITV”) isimli şirkete ait olan orijinal adı “Come Dine With Me” olan formatın bir uyarlamasıdır ve bu format ile ilgili hak sahibi ITV’dir. Yazılı medyada formatın orijinal fikrinin iddiacı tarafa ait olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmıştır ki bu doğru değildir.

Bahsi geçen iki program arasındaki benzerliğe dair sonuçlanmış herhangi bir dava ve “Zuhal Topal’la Sofrada” programı aleyhine verilmiş bir karar bulunmamaktadır. İki format arasındaki ayniyet iddiasının ana dayanağı taraf beyanı olmaktan öteye gidemeyen şahsi bir değerlendirmedir. Kamuoyuyla bilirkişi raporu olarak paylaşılan ve Işık Üniversitesi’nin hazırladığı iddia edilen bu rapor, mahkemece atanmış bir bilirkişi tarafından hazırlanmış bir rapor değildir. Hatta Işık Üniversitesi de sağduyulu davranarak haberlere konu olan raporu hazırlayan kişinin kendi kurumları ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını, altı ay önce bu kişinin iş akdinin sonlandırıldığını, raporun Işık Üniversitesi tarafından hazırlanmadığını ve “bu raporun ilgili kişinin şahsi görüşleri olduğu ve Işık Üniversitesi yönünden hiçbir bağlayıcılığı olmadığını” 05.12.2019 tarihinde yaptığı kamuoyu duyurusunda açıkça ifade etmiştir. Kamuoyunun bilmesi gereken bir diğer önemli konu ise, ne FOX ne de vekillerinin karşı tarafa para teklif ettiği iddiası hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanan bu süreçte tarafımızca karşı tarafa hiçbir zaman bir ödeme teklifinde (veya karşı teklifte) kesinlikle bulunulmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve belirli unsurları nedeniyle suç niteliği taşıyabilecek bu iddialarla ilgili beyan ve delillerimizi mahkemeye sunmuş bulunuyoruz.