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Fox TV'den yeni doktor dizisi geliyor!

DİZİ HABERLERİ  | 21.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

Dizi sektöründe yazlık projeler için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, eylül sezonu için de çalışmalar şimdiden başladı.

Fox TV'den yeni doktor dizisi geliyor!

Duayen televizyoncu Faruk Bayhan ile Türk televizyon sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden Medyapım'ın ortak olduğu MF Yapım, eylül sezonu için bir doktor dizisi hazırlıyor.

'The Good Doctor' isimli ünlü yapımın uyarlaması olan dizinin kanalı da belli oldu.

Proje için MF Yapım'ın FOX'la el sıkıştığı öğrenildi. Dizinin yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan yapacak.

Pirhasan, önceki yıl MF Yapım'ın Show TV'de ekrana gelen doktor dizisi 'Kalp Atışı'nın da yönetmen koltuğunda oturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fox tv yerli dizi doktor dizisi The Good Doctor

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