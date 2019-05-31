MAGAZİN

Fox TV'ni yeni şaka programı Efsane Aile ne zaman başlıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2019 23:44 | Son Güncelleme

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, sunuculuğunu Şinasi Yurtsever ve Sinan Çalışkanoğlu’nun yapacağı yeni şaka programı “Efsane Aile”, FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Fox TV'ni yeni şaka programı Efsane Aile ne zaman başlıyor?

Çekimleri İstanbul’da devam eden programda başvuru yapan yarışmacı, seçtiği şaka kurbanı ve “Efsane Aile” oyuncu ekibiyle kameralarla dolu bir kafede buluşacak. Kozmik odadan kulaklıklar sayesinde tüm ekiple iletişim kuran iki sunucu ise izleyicileri kahkahaya boğacak.

BU YARIŞMADA SINIRLAR ZORLANACAK!
Programda yarışmacılar; sevgililerini ya da arkadaşlarını oyunculardan oluşan “Efsane Aile” ile kendi müstakbel aileleriymiş gibi tanıştıracaklar ve şaka kurbanları, sunucuların birbirinden eğlenceli ve zor etaplarıyla karşı karşıya kalacaklar.

Efsane-Aile-haber-resim-bb2fe150-1e20-4734-90bc-57121ac78c35-mpositioned-640x360

Sınırların zorlandığı, sabırların sınandığı, kahkaha ve adrenalinin bir arada olacağı, sürprizlerle dolu programda yarışmacılar; şaka yapmak istedikleri yakınlarını “Efsane Aile” ile çılgın masaya oturtup, tüm etapların sonuna kadar kalmalarını sağlayabilecekler mi?

Zorlu etapları başarıyla tamamlayan katılımcılar yarışma sonunda para ödülünün sahibi olacaklar. “Efsane Aile”, Sinan Çalışkanoğlu ve Şinasi Yurtsever’in eğlenceli sunumuyla ekran başındaki herkesi güldürmeye geliyor. Efsane Aile Haziran ayında Fox TV ekranlarında olacak.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlarSaçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Ünlü çiftin romantik Fransa tatili!Ünlü çiftin romantik Fransa tatili!
Gamze Özçelik, Afrikalı çocukların yüzünü güldürüyorGamze Özçelik, Afrikalı çocukların yüzünü güldürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Efsane aile fox tv sinan çalışkanoğlu Şinasi Yurtsever

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Hazard formayla poz verdi!

Ve Hazard formayla poz verdi!

Tarihi kalede korkunç olay!

Tarihi kalede korkunç olay!

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 31 Mayıs Cuma sonuçları

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 31 Mayıs Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu!

Pınar Altuğ uyardı "Kokarca gibi dolaşmayın"

Pınar Altuğ "Kokarca gibi dolaşmayın"

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın romantik Fransa tatili

Ünlü çiftin romantik Fransa tatili!

Gamze Özçelik, Afrikalı çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Gamze Özçelik, Afrikalı çocukların yüzünü güldürüyor

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.