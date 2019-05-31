Fox TV'ni yeni şaka programı Efsane Aile ne zaman başlıyor?

Çekimleri İstanbul’da devam eden programda başvuru yapan yarışmacı, seçtiği şaka kurbanı ve “Efsane Aile” oyuncu ekibiyle kameralarla dolu bir kafede buluşacak. Kozmik odadan kulaklıklar sayesinde tüm ekiple iletişim kuran iki sunucu ise izleyicileri kahkahaya boğacak.

BU YARIŞMADA SINIRLAR ZORLANACAK!

Programda yarışmacılar; sevgililerini ya da arkadaşlarını oyunculardan oluşan “Efsane Aile” ile kendi müstakbel aileleriymiş gibi tanıştıracaklar ve şaka kurbanları, sunucuların birbirinden eğlenceli ve zor etaplarıyla karşı karşıya kalacaklar.

Sınırların zorlandığı, sabırların sınandığı, kahkaha ve adrenalinin bir arada olacağı, sürprizlerle dolu programda yarışmacılar; şaka yapmak istedikleri yakınlarını “Efsane Aile” ile çılgın masaya oturtup, tüm etapların sonuna kadar kalmalarını sağlayabilecekler mi?

Zorlu etapları başarıyla tamamlayan katılımcılar yarışma sonunda para ödülünün sahibi olacaklar. “Efsane Aile”, Sinan Çalışkanoğlu ve Şinasi Yurtsever’in eğlenceli sunumuyla ekran başındaki herkesi güldürmeye geliyor. Efsane Aile Haziran ayında Fox TV ekranlarında olacak.

