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Fox TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'ndan ilk kare geldi!

16.08.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın çekimlerinden ilk kare yayınlandı. Yeni sezonda ekrana gelecek olan dizide Aslıhan Güner ve Barış Kılıç başrolleri paylaşıyor.

Fox TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'ndan ilk kare geldi!

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat'ın başrollerde oynadığı Uzak Şehrin Masalı”nın çekimleri Kars’ta devam ediyor. Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme alıyor.

Yeni sezonda ekrana gelecek olan dizinin konusu ise şu şekilde:
Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan’ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabullenmeyerek konaktan iki çocuğuyla birlikte ayrılır ve ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına yerleşir.

Bu sırada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay’ın evine saklanır. Yolları kesişen Umay, Sonay ve Kürşat, Kürşat’ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay’ın kayıp kocası olduğunu iddia ederler. Bu arada hem Umay, hem de Sonay, Kürşat’a âşık olacaklar.


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Anahtar Kelimeler:
FOX Aslıhan Güner
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