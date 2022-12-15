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FOX'un yeni dizisi Ego ne zaman başlayacak? Ego dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk başrolde!

15.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin yeni dizisi Ego'nun çekimleri başladı. Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün’ün kaleme aldığı, EGO’nun yönetmenliğini Doğa Can Anafarta üstleniyor. Kadrosuyla dikkat çeken ve çekimleri Antalya’da başlayan dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, FOX'un yeni dizisi Ego ne zaman başlayacak? Ego dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm detaylar...

FOX'un yeni dizisi Ego ne zaman başlayacak? Ego dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk başrolde!

Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolde oluğu Fox'un yeni dizisi Ego'nun çekimleri başladı. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün’ün kaleme aldığı dizi içinse geri sayım devam ediyor.

FOX'UN YENİ DİZİSİ EGO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolde yer aldığı EGO dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

EGO KONUSU NEDİR?

Dizide; Elif’le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.

Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

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EGO OYUNCULARI KİMLER?

Kadrosuyla dikkat çeken ve çekimleri Antalya’da başlayan dizide; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Tuna Orhan, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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