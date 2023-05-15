MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. FOX, Yasak Elma'yı yayınlayacak mı? Yasak Elma var mı?

FOX, Yasak Elma'yı yayınlayacak mı? Yasak Elma var mı?

15.05.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

178. bölümde final yapacak olan Yasak Elma'nın 15 Mayıs'ta yayınlanacak yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Gelen bilgilere göre reklam geliri nedeniyle FOX’un seçim sonrası yayın planı değişti...

FOX, Yasak Elma'yı yayınlayacak mı? Yasak Elma var mı?

Şevval Sam ve Eda Ece gibi isimlerin yer aldığı “Yasak Elma” finale doğru giderken geçen haftalarda dizinin seçim sonrası da yeni bölümünün ekrana geleceği ve bu nedenle büyük finalin 178. bölüm olacağı ekibe duyurulmuştu.

Ancak dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlanmadı. Bu durumun nedeni merak konusu oldu. Gelen bilgilere göre reklam geliri nedeniyle FOX’un seçim sonrası yayın planı değişti ve son anda yeni bir değişiklik olmazsa dizinin yeni bölümü yarın seyirciyle buluşmayacak.

Ekran Alıntısı

Bu arada fenomen dizinin ekibi de ellerindeki stok bölüm nedeniyle dört gündür tatilde…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bölümün yayınlanmamasının dizinin final bölüm sayısını nasıl etkileyeceği, final sayısının öne çekilip çekilmeyeceği hafta başı belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan aday olan şarkıcı seçilebildi mi?İstanbul'dan aday olan şarkıcı seçilebildi mi?
Tarkan'ın eşi son haliyle gündem olduTarkan'ın eşi son haliyle gündem oldu
Göğüs ucunu gizlemedi! İddialı pozu dikkat çektiGöğüs ucunu gizlemedi! İddialı pozu dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
yasak elma doğru ele

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı

Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı

Sarıgül aday olmuştu! Erzincan'daki seçim sonuçları belli oldu

Sarıgül aday olmuştu! Erzincan'daki seçim sonuçları belli oldu

Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de

Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

İlginizi Çekebilir

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.