FOX, Yasak Elma'yı yayınlayacak mı? Yasak Elma var mı?

Şevval Sam ve Eda Ece gibi isimlerin yer aldığı “Yasak Elma” finale doğru giderken geçen haftalarda dizinin seçim sonrası da yeni bölümünün ekrana geleceği ve bu nedenle büyük finalin 178. bölüm olacağı ekibe duyurulmuştu.

Ancak dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlanmadı. Bu durumun nedeni merak konusu oldu. Gelen bilgilere göre reklam geliri nedeniyle FOX’un seçim sonrası yayın planı değişti ve son anda yeni bir değişiklik olmazsa dizinin yeni bölümü yarın seyirciyle buluşmayacak.

Bu arada fenomen dizinin ekibi de ellerindeki stok bölüm nedeniyle dört gündür tatilde…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bölümün yayınlanmamasının dizinin final bölüm sayısını nasıl etkileyeceği, final sayısının öne çekilip çekilmeyeceği hafta başı belli olacak.

