MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fragmana tepki göstermişti! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Gerçek ortaya çıktı

Fragmana tepki göstermişti! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Gerçek ortaya çıktı

08.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını yayınlandığı günden bu yana fırtınalar estiriyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizinin yayınlanan son fragmanı da çok konuşulmuştu. Dizinin başrol oyuncu Afra Saraçoğlu fragmana "Bölümde Seyran yok galiba" diyerek tepki göstermişti. Güzel oyuncunun yaptığı yorumun sırrı çözüldü.

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Afra Saraçoğlu son olarak Yalı Çapkını’nın yeni bölüm fragmanının altına yazdığı yorumla çok konuşuldu. Barselona tatilinden fotoğraflar paylaşan güzel oyuncunun dizinin 53. bölüm fragmanının altına “Bölümde Seyran yok galiba” yazmasının nedeniyle ilgili birçok iddia atıldı.

AFRA YORYM

Konu Saraçoğlu’nun diziden ayrılacağına kadar gitti. Başarılı yıldızın yapımdan izin alıp yılbaşı arasında arkadaşlarıyla yurt dışına tatile çıkmak istediği, bu nedenle de sahnelerinin eski bölümlere göre az yazıldığı öğrenildi.

AFRA 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziden ayrılması söz konusu dahi olmayan Afra Saraçoğlu’nun attığı mesajla ilgili de “Şaka yaptım” dediği ortaya çıktı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başörtüsüyle sahneye çıktı! Konser tarzı gündem olduBaşörtüsüyle sahneye çıktı! Konser tarzı gündem oldu
Babası cinsiyet değiştirmişti! Ersoy'dan bomba yorumBabası cinsiyet değiştirmişti! Ersoy'dan bomba yorum
Krizin üstüne geldi: 'Türkiye'deki o televizyon kanalını satın alıyorlar'Krizin üstüne geldi: 'Türkiye'deki o televizyon kanalını satın alıyorlar'
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Oyuncu ünlü oyuncu karakteri tekindor
En Çok Okunan Haberler
2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

Erdoğan adaylığını açıkladı, Akşener'e çok sert suçlama geldi!

Erdoğan adaylığını açıkladı, Akşener'e çok sert suçlama geldi!

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı

Arda Güler oynadı, Real Madrid'de forma satışları patladı

Arda Güler oynadı, Real Madrid'de forma satışları patladı

O cezaevindeyken yeni şubesi açıldı! Hayranları izdiham yarattı

O cezaevindeyken yeni şubesi açıldı! Hayranları izdiham yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.