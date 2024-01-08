Fragmana tepki göstermişti! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Gerçek ortaya çıktı

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Afra Saraçoğlu son olarak Yalı Çapkını’nın yeni bölüm fragmanının altına yazdığı yorumla çok konuşuldu. Barselona tatilinden fotoğraflar paylaşan güzel oyuncunun dizinin 53. bölüm fragmanının altına “Bölümde Seyran yok galiba” yazmasının nedeniyle ilgili birçok iddia atıldı.

Konu Saraçoğlu’nun diziden ayrılacağına kadar gitti. Başarılı yıldızın yapımdan izin alıp yılbaşı arasında arkadaşlarıyla yurt dışına tatile çıkmak istediği, bu nedenle de sahnelerinin eski bölümlere göre az yazıldığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziden ayrılması söz konusu dahi olmayan Afra Saraçoğlu’nun attığı mesajla ilgili de “Şaka yaptım” dediği ortaya çıktı.





