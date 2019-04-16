Olay yaratan fotoğraf! Messi ile Ronaldo dudak dudağa!..

Dünyaca ünlü Fransız futbol dergisi 'France Football', yeni sayısında tartışma yaratan bir kapak fotoğrafı kullandı.

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun öpüşürlerken tasvir edildiği bir fotoğraf kullanan derginin bu sayısı, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kapak ayrıca, okuyucuların en sevdikleri oyuncuya oy vermeleri için 'Messi vs. Ronaldo' anketiyle birlikte yayınladı.

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen bu iki isim arasındaki rekabet ise yeni değil. Ancak, derginin anketinden çok, kullanıcılar kapakta yer alan fotoğrafla ilgilendi.

Fotoğrafı yorumlayan kullanıcılardan biri, söz konusu görselin futbolculara saygısızlık olduğunu söyleyerek "Şok olduğumuz şey bu fotoğraf değil, ancak onların aileleri var ve bunu onlara karşı bir saygısızlık olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise, görselin İtalyan sokak sanatçısının Barselona'da bir otobüs durağına çizdiği çalışmasından 'çalıntı' olduğunu iddia etti.

