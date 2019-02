Franck Ribery: Ballon d'Or konusunda bana haksızlık yapıldı

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in 35 yaşındaki Franck Ribery, Fransa basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Ribery, 2013 yılında Ballon d'Or'u hak ettiğini yineledi ve bu kararın üstesinden gelemediğini söyledi.

İşte Ribery'nin açıklamaları...

"Yöneticiler ve menajerimle birlikte konuşacağız. Bayern Münih'te kalmak istiyorum. Ancak Bayern Münih'in kararına saygı duyacağım. Ben ve Bayern Münih sevgili gibiyiz. Bu sadakat, bugünlerde futbolda olmuyor. Her zaman sahada her şeyimi verdim. Rekorlar kırdım, burada tarih yazdım. Bir tanrı gibi buradan ayrılacağım. Sahip olduğum her şeyi tek başıma kazandım. Hiç kimseden yardım almadım. Çok çalışmazsanız, 12 yıl boyunca Bayern Münih'in 11 oyuncusu olarak kalamazsınız.

2013 yılında Ballon d'Or'u kazanmalıydım. Halen üstesinden gelemedim. O sezon her şeyi kazandım. Nedenini asla anlayamayacağım. Haksızlık yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 final oynadım ve 1 kez şampiyon oldum. Birçok yarı finalde de şanssızlık yaşadık. Daha fazla final oynayabilirdik. Son bir kez daha kazanmayı hayal ediyorum." (Sporx)