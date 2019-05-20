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Franck Ribery’den şampiyon olan Galatasaray'a tebrik

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2019 08:23 | Son Güncelleme

Galatasaray ile adı anılan Franck Ribery, 2018 2019 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'ı sosyal medya hesabında tebrik etti.

Franck Ribery’den şampiyon olan Galatasaray'a tebrik

Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı müzesine götürürken tebrik yağmuruna tutuldu. Kupayı kazanan sarı-kırmızılılara birçok tebrik mesajı gelirken onlardan biri de Bayern Münih'in yıldız ismi Franck Ribery oldu.

2004-2005 sezonu devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sadece 6 ay sarı-kırmızılı formayı giyen Fransız yıldız, eski takımını unutmadı. Ribery, sosyal medya hesabındansarı-kırmızılıları şu sözlerle kutladı: "Tebrikler Galatasaray. Dün gece çok iyi iş çıkardınız" Bayern Münih, Ribery ile yollarını ayırma kararı almıştı.

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig franck ribery başakşehir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dayak atarak,zor kullanarak,olmadı hakemleri devreye sokarak herkes şampiyon olur.senaryo belliydi,fenerin devreye giremediği,başakşehir ve bjk nin figüran olarak kullanıldığı bu ligde...bu gurur ve kibir abidesi terime daha nekadar tahammül edicez bakalım..
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