Fransa'da 102 yıllık yasak kalktı! Bugünden itibaren serbest! Duyan akın etti...

Fransa’nın başkenti Paris’teki Seine Nehri, 100 yılı aşkın süredir devam eden yasağın ardından 1923 yılından bu yana ilk kez halka açıldı. BBC’nin haberine göre, çok sayıda yüzücü bugün yerel saatle Seine Nehri’ne gelerek suya girdi.

Nehir üzerinde halkın yüzmesi için ayrılan üç bölge bulunuyor. Bunlardan biri kentin sembol mekanlarından Eyfel Kulesi’nin yakınlarında, diğeri Paris’in bir diğer ikonik yapısı Notre Dame Katedrali’nin yakınında, üçüncüsü ise kentin doğusunda bulunuyor. Geçen yıl yapılan Olimpiyat Oyunları’nın öncesinde Seine Nehri’nin temizlenmesi için 1,4 milyar euronun üzerinde yatırım yapılmıştı.

YASAĞI KALDIRMA VAADİ 1988 YILINDA VERİLMİŞTİ

Seine Nehri’ndeki yüzme yasağını kaldırma vaadinin tarihi, 1988 yılına dayanıyor. Dönemin Paris belediye başkanı ve geleceğin Fransa cumhurbaşkanı Jacques Chirac, yasağın kaldırılmasını savunuyordu. Son 20 yıl içinde yapılan çalışmalar sayesinde dışkı kaynaklı bakterilerin nehre girişlerinde önemli bir azalma sağlandı. Nehirde yüzmenin yasaklanmasının sebebi ise insanları hasta edebilecek düzeylerdeki su kirliliğiydi.